Legendarische komiek Jerry Lewis (91) overleden

De legendarische Amerikaanse komiek, acteur, regisseur en zanger Jerry Lewis is zondag op 91-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Las Vegas. Dat meldt persbureau Reuters. Lewis vormde samen met Dean Martin in de jaren vijftig een van de meest succesvolle duo’s in de geschiedenis van de Amerikaanse showbusiness.

Op het toppunt van hun populariteit, tussen 1950 en 1956, beheersten Martin & Lewis de theaters, de radio en de bioscopen in de Verenigde Staten, schrijft de website The Hollywood Reporter. Hun act stond bol van de luchtige, energieke, slapstickachtige humor.

In 1956 ging het duo uit elkaar, omdat het Martin stoorde dat Lewis altijd de meeste aandacht kreeg. Twintig jaar later verzoenden de twee zich weer met elkaar en bleven vrienden totdat Martin in 1995 overleed.

De bekendste films van Lewis waren The Bellboy (1960) en The Nutty Professor (1963). Daarin acteerde hij. Maar hij regisseerde de films ook. Bij veel van zijn films schreef hij bovendien mee aan de scripts. Hij speelde meestal een manisch, naïef karakter. In de jaren negentig maakte Eddie Murphy een succesvolle remake van The Nutty Professor.

Als de grootste ster van filmproducent Paramount had hij alle mogelijke creatieve vrijheid om de films te maken die hij wilde. Lewis tekende op een gegeven moment zelfs een contract met Paramount dat hem in ruil voor tien miljoen dollar voor veertien films in zeven jaar aan dat bedrijf bond. Dat was de beste individuele filmdeal tot dan toe in Hollywood.

Ook vond Lewis nog tijd om in de jaren vijftig en zestig meerdere cd’s uit te brengen. Van zijn nummer Rock-a-Bye Your Baby werden maar liefst vier miljoen exemplaren verkocht.

Vanaf het einde van de jaren zestig nam zijn populariteit af. Hij bleef weliswaar manisch doorwerken, maar critici en het publiek keerden zich langzaam van hem af. Er werd vaak gezegd dat hij een te ver opgeblazen ego had.

Gezondheidsproblemen

Lewis werd in 1926 geboren in Newark. Zijn vader was ook komiek. Lewis worstelde de laatste decennia van zijn leven met veel gezondheidsproblemen. In 1983 onderging hij een openhartoperatie, in 1992 werd hij vanwege prostaatkanker geopereerd. Ook werd hij behandeld voor zijn verslaving aan medicijnen, had hij een lichte hartaanval in 2006 en leed hij aan een chronische longziekte.

Lewis zette zich meer dan een halve eeuw in om de ziekte spierdystrofie te bestrijden en haalde in al die jaren samen bijna 2,5 miljard dollar daarvoor op.

Hij was ook zeer populair in Europa, vooral in Frankrijk. Daar werd hij zelfs benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer en werd hij in 2006 bevorderd tot Commandeur. In Frankrijk, maar ook in België, Nederland, Italië, Duitsland en Spanje, won hij prijzen als regisseur.