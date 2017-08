Iraaks leger begint aan offensief om Tal Afar

Het Iraakse leger is begonnen met het heroveren van de stad Tal Afar op terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat heeft de Iraakse premier zondagochtend gezegd, aldus persbureau AP. Na de bevrijding van Mosul is Tal Afar een van de laatste steden die nog in handen is van IS in Irak.

In een toespraak op de staatstelevisie zei premier Haider Al-Abadi: “Tal Afar zal bevrijd worden. Wij hebben alle gevechten tegen IS gewonnen, terwijl IS werd geconfronteerd met de dood en nederlagen liep”.

Tal Afar werd in juni 2014 door IS veroverd. In de stad woonden vooral Turkmenen, een belangrijke etnische minderheid in Irak. De stad ligt ten westen van Mosul en op zo’n 150 kilometer van de Syrische grens. Voor IS was de stad van belang omdat het aan een belangrijke weg naar Syrië lag. De stad vormde de toegang tot goederen uit Syrië.

De Verenigde Naties maken zich zorgen over de inwoners van Tal Afar. Naar schatting wonen er nog tussen de 10.000 en 40.000 mensen in de stad en probeert IS te voorkomen dat zij de stad verlaten.

De vliegbasis in de buurt van de stad werd in november vorig jaar al door shi’itische milities heroverd. Dit was een klap voor IS omdat de terreurgroep de vliegbasis gebruikte om goederen te importeren vanuit Syrië.