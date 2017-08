Hockeyvrouwen na winst op België al in halve finale

De Nederlandse hockeysters zijn al na twee wedstrijden zeker van de halve finales van de EK in Amsterdam. Oranje won in het volle Wagenerstadion met 1-0 van België. De uitslag had veel hoger kunnen uitvallen, want Nederland had de hele wedstrijd een overwicht en kreeg vele kansen.

Margot van Geffen scoorde aan het einde van de eerste helft het enige doelpunt. In de openingswedstrijd van het toernooi won Oranje al met 3-1 van Spanje.

Het hockey-elftal is drastisch veranderd sinds de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Grote speelsters als Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog en keepster Joyce Sombroek namen afscheid. Maar vooralsnog is Oranje het EK in eigen land voortvarend begonnen.

In de laatste groepswedstrijd spelen de hockeysters dinsdag tegen Tsjechië. In poule B is Duitsland met twee overwinningen ook al zeker van de laatste vier.