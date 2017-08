Diversiteit en versnippering maken Lowlands tot succes

Er wordt geluierd op houten bouwsels, woest gesprongen in mosh pits, nachtenlang gedanst of gezwijmeld bij ingetogen singer/songwriters. Het diverse aanbod van muziek op het 25-jarige jubileum van Lowlands 2017, werd weerspiegeld in de verscheidenheid van de 55.000 aanwezigen, in leeftijd, achtergrond en uiterlijk. Het festivalpubliek van tegenwoordig kleedt zich in eigenzinnige hippiebroeken en tijgerprint - en opvallend weinig band-shirts. De sfeer was vredig maar gretig; de tenten puilden uit tijdens de optredens.

Iedereen volgde zijn eigen pad, ook muzikaal. Zo was het mogelijk om in drie dagen geen gitaar tegen te komen. Dat lijkt vreemd op een muziekfestival. Maar er is inmiddels een nieuwe lichting festivalgangers, voor wie de gitaar al bijna net zo’n verouderd instrument is als de fax of wandtelefoon. Voor tieners en begin twintigers is het vanzelfsprekend dat een muzikant met slechts een dj of beat-creator op het podium staat.

Migos.

Foto Andreas Terlaak Frontman Ruben Block van verrassingsact Triggerfinger.

Bloedneuzen en schrammen

Parallel daaraan verandert ook de programmering van Lowlands, waar beats in plaats van gitaren, de norm lijken te worden.

In de Alpha speelde de Californische rap-crew Cypress Hill, dat net als Lowlands het 25-jarig jubileum viert. De gemene stemmen van voormannen Sen Dog en B-Real worden nu begeleid door een drummer en dj. Het effect was helder en funky. Een grote menigte stroomde toe om hits als Insane In The Brain en I Ain’t Going Out Like That mee te zingen.

Bij hiphop wordt de karige visuele presentatie van het artiest vaak goedgemaakt door het publiek, dat wordt opgejut tot wild springen en rennen - wat in het geval van grime-meester Skepta zorgde voor spitsuur bij de EHBO, wegens bloedneuzen en schrammen.

Er waren ook minder geslaagde rap-optredens. Zo kwam het Amerikaanse trio Migos niet alleen een half uur te laat, en werd het publiek steevast met ‘Hello Amsterdam’ aangesproken, ook het optreden viel tegen. Hun psychedelische rap, met door zware autotune vervormde barse stemmen, werd goeddeels geplaybacked.

Frontman Cedric Bixler van At The Drive In.

Foto Andreas Terlaak HMLTD.

Verrassing van de dag

De zondag bood een vol programma. Je kon beginnen met singer/songwriter John Moreland, die zittend op een stoel, zijn ziel uitstrooide in geserreerde liedjes. Met zonnebril en vol tatoeages, leek hij zich vooral te willen verschuilen, maar de drang om zich te uiten lijkt sterker dan hemzelf.

Of je begon met het Rotterdamse Iguana Death Cult, dat een explosieve set over het publiek uitstortte. Het viertal leverde trefzekere koortjes, spichtige solo’s en een massief drumgeluid. Op de zege van Feyenoord was vast vooruitgelopen met een ode (‘gister geschreven’), onder de werktitel Feyenoord.

Als verrassing van de dag was er het optreden van Triggerfinger, in het programma aangekondigd als #W?TF!. In de uitpuilende Bravo verscheen het Belgische trio, om hun gespierde bluesrock te spelen, uitgevoerd met stramme charme en een extra gitarist.

Publiek tijdens het comcert vanMumford & Sons.

Foto Andreas Terlaak First Aid Kit. Later stond de band ook nog even op het podium bij Mumford & Sons.

Uit zijn ziel geperst

Het Britse Editors had de zaterdag afgesloten met een prachtige show: dramatisch, energiek, en met slim gebruik van het nieuwe brede podium van de Alpha. Er waren vonkenregens, confetti en serpentine-kanons, maar technisch vertoon kreeg tegenwicht in de gevoelvolle presentatie van voorman Tom Smith. In nummers als Papillon en Munich, bewoog hij stuiptrekkend en voorover vouwend over het toneel, als om het laatste restje emotie uit zijn ziel te persen.

De hoofdact van zondag, Mumford & Sons, dat intimiteit naar stadionniveau brengt, viel tegen. De band speelde bombastische interpretaties van het eigen repertoire. Omlijst door kermisverlichting en gehuld in rook, creëerde Mumford & Sons nu een vol geluid met banjo’s, pingelende piano’s, en een gezwollen zangstem, waar de vroegere nuance uit was weggepoetst.

Ronnie Flex

Foto Andreas Terlaak Editors.

Ronnie Flex liet zien dat een rapper ook met een live-band kan spelen. Bij Flex wordt de muziek nu uitgevoerd door een een aantal muzikanten, die percussie en tropische ritmes aan de liedjes toevoegen. Dat deze vorm hem flexibel maakt, bleek uit de manier waarop de rapper spontaan nummers inzette, en het bekende Drank & Drugs nu zingend uitvoerde. De Bravo reageerde met grote instemming.

Nieuwe fase voor Lowlands

In meerdere opzichten begint Lowlands, na een geschiedenis van 25 jaar, nu aan een nieuwe fase, met een nieuwe indeling van he terrein en nieuwe tenten. De Alpha (‘de hangar’) werd goed ontvangen, de brede Bravo (’kathedraal’) had als nadeel dat vanaf de zijkant het podium nauwelijks te zien is, en er zijn geen videoschermen om dit gemis te compenseren.

Maar de vraag is vooral wie die grote ruimtes gaat vullen. Want de versnippering die tegenwoordig de muziekwereld kenmerkt - waarbij de aanhang exclusief een eigen niche kiest -, heeft gevolgen voor de festivalprogrammering. Al jaren zijn de drie ‘headliner’-plaatsen moeilijk te vergeven; vanzelfsprekende hoofdacts, voor iedereen aantrekkelijk, zijn schaars. Deze Lowlands-editie bood, met uitzondering van het sferische The XX, de beproefde namen Editors en Mumford & Sons. Maar wie zijn de hoofdacts van morgen? Is het in dit gefragmenteerde landschap mogelijk om zo grootschalig bijval te krijgen?

Aan de andere kant: de triomf van deze editie school in de onverwachte factor. Juist diversiteit en versnippering maakten van Lowlands 2017 een succes.

Vrouwvriendelijke crowdsurf-sessie na incident Zanger Sam Carter van de Britse metal-groep Architects, onderbrak zijn optreden op Lowlands omdat hij zag hoe een crowdsurfende vrouw werd betast. Carter richtte zich woedend tot de - niet nader genoemde - dader. Hij noemde het ‘fucking disgusting’ en zei dat voor dat soort gedrag geen plaats is in zijn show. Als reactie organiseerde Frank Carter van Frank Carter & The Rattlesnakes tijdens zijn optreden een ‘vrouwvriendelijke crowdsurf-sessie’, waaraan alleen vrouwen mochten meedoen, en op het gedrag van de ‘dragers’ werd toegezien. In Engeland is allang veel te doen om molestering van vrouwelijke publiek en vrouwelijke performers. In Zweden wordt het Bravalla-festival voor volgend jaar afgelast omdat er meerdere meldingen van aanrandingen waren.