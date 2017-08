Voormalig hoofdaanklager Venezuela vlucht naar Colombia

De voormalige openbaar aanklager van Venezuela, Luisa Ortega, is gevlucht naar Colombia. Ze reisde met een privévliegtuig via Aruba naar de hoofdstad Bogota, zo heeft de immigratiedienst bevestigd, bericht Reuters.

Ondanks een opgelegd reisverbod lukte het Ortega en haar man Germán Ferrer per boot het land te ontvluchten en naar Aruba te varen. Het is nog onduidelijk of zij politiek asiel heeft aangevraagd. Na haar ontslag begin augustus zei Ortega te vrezen voor haar leven.

Donderdag gaf het Hooggerechtshof al het bevel om Ortega’s echtgenoot en parlementariër Ferrer te arresteren. Procureur-generaal William Saab beschuldigde haar man ervan voor zes miljoen dollar te hebben verdonkeremaand.

Ortega ondersteunde lange tijd de politiek van de regering, maar brak met Maduro toen de president in strijd met de grondwet alle macht naar zich toetrok. Via een omstreden referendum werd de grondwetgevende vergadering in juli in het leven geroepen. Ortega kondigde aan de verkiezing en de vergadering te onderzoeken, die alleen bestaat uit aanhangers van Maduro en die de oppositie buitenspel heeft gezet. Daarop werd ze ontslagen uit haar functie door de grondwetgevende vergadering.

Die grondwetgevende vergadering ontnam vrijdag het Venezolaanse parlement officieel zijn macht. In de praktijk was het parlement al sinds dit voorjaar door het Hooggerechtshof tandeloos gemaakt. Bijna elk wetsvoorstel dat door het parlement is goedgekeurd, wordt tegengehouden sinds eind 2015.