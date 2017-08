Ook fipronil in Poolse eieren gevonden

Ook in geïmporteerde eieren uit Polen is een te hoog gehalte van het insecticide fipronil gevonden. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving in het AD.

De NVWA bevestigt aan NRC dat er een ‘signaal’ is ontvangen dat bij een steekproef door de branche zelf is gebleken dat de eieren de giftige stof bevatten. Een woordvoerder van de NVWA weet niet precies of er ook een officiële melding is gedaan zoals de pluimveesector verplicht is te doen.

“We hebben een signaal uit de branche ontvangen dat er bij een monster een te hoog gehalte fipronil is aangetroffen in geïmporteerde eieren. Naar aanleiding daarvan hebben we de Anevei, de Vereniging Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten, nogmaals benadrukt bij ons te melden als ze nog meer monsters aantreffen die niet schoon zijn.”

De woordvoerder zegt ook dat de branche zelf verantwoordelijk is als ze eieren importeert om te controleren of het veilige eieren zijn. Volgens het AD wil Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij bij LTO, niet zeggen wie de besmette eieren heeft gevonden.

Eierschandaal breidt zich uit over Europa

Nederland exporteert jaarlijks ruim zeven miljard eieren. Ook in een aantal andere Europese landen zoals België, Frankrijk, Zwitserland, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn met fipronil besmette eieren gevonden.

Half juli werd fipronil aangetroffen in de eieren van een aantal Nederlandse pluimveehouders. Daarna breidde het aantal bedrijven waar het middel voorkwam zich steeds meer uit. In augustus werden alle eieren uit de handel genomen.

Het middel is waarschijnlijk de voedselketen ingekomen omdat het bedrijf Chickfriend fipronil vermoedelijk gebruikte bij het bestrijden van bloedluis in kippenstallen. De twee bestuurders van de onderneming zijn gearresteerd.

Chickfriend kocht fipronil van het Belgische bedrijf Poultry Vision dat het op zijn beurt weer kocht in Roemenië. De voorzitter van Anevei spreekt in het AD het vermoeden uit dat er sprake is van een Europees “maffia-achtig” netwerk dat flink verdient aan fipronil.