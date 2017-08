Nigeriaanse president keert terug naar huis

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari keert zaterdag, na een verblijf van drie maanden in Londen, weer terug naar zijn land. Dat bericht persbureau Reuters. Buhari was in Londen voor een medische behandeling, maar details wat de president precies scheelt, zijn nooit gegeven.

Het 74-jarige staatshoofd was eerder dit jaar ook al zeven weken in Londen en zei dat hij bloedtransfusies kreeg. En dat was al de vierde keer sinds zijn aantreden in mei 2015. In de verklaring van zaterdag meldt zijn kantoor alleen dat er sprake is van een ‘uitdaging op gezondheidsgebied’.

De lange afwezigheid van Buhari leidde in zijn land zelfs tot speculatie over een staatsgreep. De politieke spanning in zijn land liep op. De afgelopen weken publiceerde zijn kantoor daarom foto’s van een vermagerde, maar glimlachende president in de hoop het land gerust te stellen.

Buhari heeft zijn bevoegdheden overgedragen tijdens zijn afwezigheid aan zijn vicepresident Yemi Osinbajo, een advocaat en prediker van de Pinkstergemeente. Die nam enkele drastische besluiten, maar probeert zijn baas in Londen niet te overschaduwen. Een glansrol zou hem door Buhari’s aanhangers worden kwalijk genomen.

Buhari’s termijn loopt af in 2019.