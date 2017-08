Een van de mooiste wandelingen van Nederland loopt door de Veluwezoom. Studievriendin Elisa en ik waagden ons eraan. Halverwege ging het bos over in hei. Daar stond hij: een grove den met uitnodigend laaghangende, kronkelende takken.

„Dit is echt een goede klimboom”, zei ik. „Ja!”, zei Elisa. Twijfel.

Elisa: „We doen het gewoon!”

Kijk eens, SIRE, dachten we.

Eenmaal in de boom vingen we twee conversaties op tussen passerende ouders en hun kinderen. Jongetje van rond de acht: „Waarom klimt die moeder in die boom?” (Alles boven de 20 ziet eruit als een moeder.) Vader: „Omdat ze dat leuk vindt, denk ik.”

Meisje van dezelfde leeftijd: „Oh, mag ik ook klimmen?”

Moeder: „Nee, dat is niet voor meisjes.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl