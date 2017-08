Imam van Ripoll lijkt brein achter terreur Catalonië

Zeven agenten met automatische wapens in de aanslag bewaken deze zaterdag de rotonde bij de entree van het stadje Ripoll (11.000 inwoners). Er staat een lange file voor de stad en passerende auto’s worden gecontroleerd. Deze gemeente, honderd kilometer ten noorden van Barcelona en niet ver verwijderd van de grens met Frankrijk, blijkt het criminele hoofdkwartier van de voornamelijk jeugdige verdachten van Marokkaanse afkomst die afgelopen donderdag in Barcelona en kustplaats Cambrils met voertuigen aanslagen pleegden. Veertien mensen verloren hierbij het leven en tientallen raakten gewond.

Een cel van zo’n twaalf mannen heeft naar alle waarschijnlijkheid maandenlang gewerkt aan het voorbereiden van terreuraanslagen. Bijna alle verdachten zijn nu opgepakt of gedood maar de vermoedelijke chauffeur van het moordvoertuig dat donderdagnamiddag vijfhonderd meter over de boulevard La Rambla raasde, de 22-jarige in de Marokkaanse stad M’rirt geboren Younes Abouyaaqoub, is nog voortvluchtig. In Catalonië is een klopjacht gaande naar deze inwoner van Ripoll die op nummer 9 van de Calle Santa Magdalena een keurig appartement bewoonde.

Enorme gêne is wat je vooral proeft bij de bewoners van het fraaie stadje Ripoll waar het zaterdag marktdag is. Dat uitgerekend inwoners van dit vriendelijke oord, waar bij het gemeentehuis een enorme Catalaanse onafhankelijkheidsvlag hangt, verantwoordelijk zijn voor de gruweldaden die met name buitenlandse toeristen fataal is geworden, kan men maar moeilijk vatten. ,,Iedereen gaat hier altijd heel vriendelijk met elkaar om en ook de paar honderd Marokkaanse inwoners zijn goed geïntegreerd’’, verzekert Juan Sanchez (73) die met zijn vrouw groenten inkoopt.

Op een bankje bij de rivier zitten drie bejaarde Marokkaanse mannen die aanvankelijk zelf niets willen vertellen over hun afkomst. ,,Wij komen uit de hemel’’, zegt de oudste die zich later voorstelt als Mohammed. Ja natuurlijk is het verschrikkelijk wat er is gebeurd. ,,In geen enkel geval mag je uit naam van Allah mensen doden. Nu dat wel is gebeurd zal dit de verhoudingen tussen de bewoners onderling schaden. Een rotte tomaat in een kist kan alle andere snel bederven’’, zegt hij.

De markt in Ripoll.

Foto’s Marcel Haenen

De aanslagplegers uit Ripoll zijn voor vrijwel alle inwoners bekende gezichten. ,,Als je hier een week woont, ken je in ieder geval iedereen van gezicht’’, zegt Mohammed. Het is voor hem een groot raadsel hoe de jonge, in een enkel geval nog minderjarige, mannen tot deze terreuractie zijn gekomen. ,,Ze moeten vogels in hun hoofd hebben. De politie zal snel moeten achterhalen wie ze heeft gek gemaakt. De duivel mag niet ontsnappen.’’

Op het Plaza Civica vertelt Elisabeth (21), de serveerster van Pastisseria Costa, dat de politie de afgelopen nacht honderd meter verderop een huis is binnengevallen. Daar woonde de imam. Naar verluidt heeft de politie de woning doorzocht op spullen maar ook om DNA van de imam, d’Abdelbaki Es Satty, te vinden. Het vermoeden bestaat dat zijn stoffelijk overschot is gevonden in een huis in de stad Alcanar. Dat pand explodeerde afgelopen woensdag. De politie gaat ervan uit dat dit huis een bommenfabriek was waarmee de verdachten aanslagen hadden willen plegen.

Uren na de aanslag in het centrum van Barcelona maakte angst plaats voor berusting

,,Ik vind het allemaal heel beangstigend wat nu bekend wordt’’, zegt Josefina Sanz (72) die op een terrasje in het centrum koffie drinkt. Ze zegt het eerlijk: ze heeft het niet zo begrepen op de honderden Marokkanen (,,Moros’’) in Ripoll. ,,De meesten hangen de hele dag rond op straat of in een café en je begrijpt nooit hoe ze aan de kost komen’’. Ze heeft het ze ook nooit gevraagd. Ze kent geen enkele Marokkaan persoonlijk. ,,Ik ben behoorlijk racistisch’’, zegt ze ,,maar ik doe niemand kwaad hoor.’’

Sanz wijst de weg naar cafetaria Esperanza, tegenover het treinstation. Het is het belangrijkste trefcentrum voor de Marokkaanse gemeenschap. Zo’n twintig mannen zitten er ’s middags zwijgend aan kleine tafeltjes naar de televisie te kijken. Het journaal opent met het nieuws: El Imám de Ripoll sospechoso. Hun voorganger in de moskee is verdachte. De televisie toont de slaapkamer van de imam en zijn rommelige woning.

De vaste bezoekers van Esperanza weten te vertellen dat de imam een goede twee jaar geleden is komen werken in hun gebedshuis. ,,Hij gaf onder andere koran lessen aan de jongeren’’, zegt Mohameddi (61) die achter een dambord zit. In de preken van de imam is hem nooit iets bijzonders opgevallen. ,,Hij zei nooit iets raars.’’

Een maand geleden is de imam plotseling vertrokken. ,,Met een grote bestelbus is hij weggereden’’, zegt Mohameddi. ,,Hij wilde ergens anders naar toe. Waar hij meer kon verdienen.’’ Sindsdien bidden de moslims van Ripoll zelf, zonder geestelijke begeleiding. Via de televisie horen ze nu dat hun gebedsleider naar alle waarschijnlijkheid in een huis vol zelfgemaakte explosieven het leven heeft gelaten.