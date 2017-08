Oranje verslaat Spanje in openingsduel

De Nederlandse hockeymannen hebben Spanje zaterdagavond verslagen met 7-1 op het EK hockey. Tijdens een regenachtige wedstrijd in Amstelveen wist Oranje de ene na de andere goal te maken.

Seve van Ass, Valentin Verga en Mink van der Weerden scoorden snel na elkaar tijdens de tweede kwart. Na 32 seconden in de tweede helft scoorde ook Mirco Pruyser. Spanje sloeg in de derde kwart terug met een goal van Diego Arana, maar dit mocht niet baten. In de vierde kwart scoorde Valentin Verga nogmaals en ook Bob de Voogd wist twee goals te maken.

De wedstrijd tegen Spanje was de eerste wedstrijd voor de mannen van Oranje tijdens het EK hockey. Hun vrouwelijke collega’s wisten gisteren ook van het land te winnen, die wedstrijd eindigde met 3-1.

Maandag zullen de mannen van Oranje tegen belangrijke concurrent België, nummer vijf op de wereldranglijst, spelen. Nederland, dat in 2015 het EK won, staat op nummer 4.

Het openingsduel begon zaterdagavond met een minuut stilte, vanwege de aanslagen in Spanje afgelopen donderdag.