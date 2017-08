Froome koerst voor een plaats in de geschiedenis

Ogenschijnlijk ontspannen vloog Chris Froome vorig weekeinde binnen 24 uur van een promotiekoersje in Kazachstan naar een criterium in Etten-Leur en meteen door naar huis in Monaco. Alsof de Keniaanse Brit bijna een maand na zijn vierde Tourzege nog even de laatste publicitaire plichtplegingen vervulde om daarna lekker op vakantie te gaan. Maar het tegendeel is waar.

Froome is de komende drie weken favoriet in de 72ste editie van de Ronde van Spanje, die deze zaterdag begint met een ploegentijdritje van 13,8 kilometer in het Franse Nîmes. Liefst vijftig beklimmingen en acht aankomsten bergop telt de Vuelta dit jaar. Van de Pyreneeën in het noorden en de steile wanden aan de Spaanse costa’s tot de Sierra Nevada in het zuiden. Met als uitsmijter op de voorlaatste dag de gevreesde Angliru, met stroken die een stijgingspercentage hebben van 24 procent. „Meedogenloos”, typeert Froome het parcours.

De 32-jarige kopman van Team Sky, drie keer tweede in Spanje, wil per se zijn tweede grote wielerronde van dit seizoen winnen. Hij koerst voor een plaats in de historie. „Niemand won in het moderne tijdperk ooit de Tour en Vuelta in één jaar”, vertelt hij op de website van zijn ploeg. Alleen de Fransen Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) behaalden deze dubbel. Maar dat was in de periode vóór 1995, toen de Vuelta nog voorafging aan de Tour.

Rivalen van Froome

Zijn grootste rivalen? Froome lepelt ze zo op: de Fransman Romain Bardet, de Italianen Fabio Aru en Vincenzo Nibali, de Luxemburger Bob Jungels, de Britse broers Adam en Simon Yates en hun Colombiaanse ploeggenoot Esteban Chaves. Opvallender zijn de namen die hij niet noemt. Zoals Alberto Contador, die na een moeizame Tour afscheid neemt in de Vuelta. Ook de Nederlanders ontbreken in zijn voorbeschouwing. Giro-winnaar Tom Dumoulin richt zich op het WK en doet niet mee in Spanje. Maar dan nog blijven er vier ronderenners van betekenis over.

Wilco Kelderman (26) reed in de Giro ijzersterk aan de zijde van Dumoulin, tot hij door een stilstaande motor ten val kwam en voor de tweede keer dit jaar zijn linkerwijsvinger brak. In plaats van te schitteren zat hij thuis met zijn „diamanten benen”, zoals Sunweb-ploegleider Aike Visbeen het noemde. Kelderman keerde eind juli terug met een vierde plaats in de Ronde van Polen. Na zijn overstap van Lotto-Jumbo lijkt hij bij Sunweb aan te knopen bij het niveau van zijn topjaar 2014 toen hij als zevende eindigde in de Giro en in de Dauphiné streed met Contador en Froome. „Ik ben misschien frisser dan de meeste concurrenten”, keek hij afgelopen week vooruit naar de Vuelta.

Naast de Fransman Warren Barguil, in de afgelopen Tour winnaar van twee bergritten en de bolletjestrui, krijgt kopman Kelderman steun van debutant Sam Oomen. De 22-jarige klimmer van Sunweb heeft in korte tijd naam gemaakt. Vorig jaar won hij als eerstejaars direct een rit en het eindklassement in de Tour de l’Ain. In een zware editie van Luik-Bastenaken-Luik behoorde hij tot de sterksten. Dit seizoen reed hij vijf etappekoersen in de WorldTour, die hij allemaal afsloot met een plek bij de beste twintig: Parijs-Nice (14), Baskenland (19), Californië (9), Dauphiné (14) en Polen (7). En nu in zijn eerste grote ronde meteen een belangrijke rol als helper van Kelderman. „Soms gaat het allemaal wel heel snel”, zei Oomen in tijdschrift Procycling.

Steven Kruijswijk

De Nederlandse kopman met de meeste ronde-ervaring is Steven Kruijswijk (30). Vorig jaar won de renner van Lotto-Jumbo bijna de Giro, tot hij vlak voor het einde ten val kwam tegen een sneeuwwand. Ook in de Vuelta viel hij dat jaar. Een slecht gemarkeerd paaltje in het wegdek was de oorzaak. Hij ziet zichzelf niet als kandidaat-winnaar. „Voor iemand als Froome is het simpel”, stelt hij. „Als die drie weken rechtop blijft, rijdt hij op het podium.” Zelf mikt Kruijswijk deze Vuelta op de top tien. Eerder dit seizoen viel hij uit op de voorlaatste dag van de Giro, die mede door valpartijen toch al wat tegenviel. Hij werd derde in de Ronde van Zwitserland, liet de Tour links liggen en ging op hoogtestage in Oostenrijk, waar hij onder meer de sauna in dook om zich voor te bereiden op de Spaanse hitte. „Die mag je niet onderschatten.”

Poels als knecht van Froome

Naast Kelderman en Kruijswijk kan wellicht ook Wout Poels een goed klassement rijden. Begin augustus keerde de Sky-renner ongenaakbaar terug aan de top, met winst in de slotrit en een derde plaats in het eindklassement in de Ronde van Polen. Vergeten is alle ellende met de geblesseerde knie, die hem het voorjaar en de Tour kostten. „Ik hoop in de Vuelta de back-upkopman achter Froome te zijn”, zei hij daar. Want hij voelt zich minstens zo goed als de afgelopen twee seizoenen, toen hij een cruciale rol vervulde bij de Tourzeges van Froome en zelf Luik-Bastenaken-Luik won. Wellicht kan hij in dienst van Froome zelf naar een mooie klassering sluipen. In 2011 eindigde hij al eens tweede in de rit naar de top van de Angliru.