Doden en gewonden bij instorten feesttent

In Oostenrijk zijn vrijdagnacht twee mensen om het leven gekomen door een instortende feesttent. De oorzaak was een hevige storm meldt persbureau Reuters.

Het ongeluk gebeurde in de plaats St. Johann am Walde, in het noordwesten van Oostenrijk, aan het begin van het jaarlijkse zomerfestival van de vrijwillige brandweer. De twee slachtoffers waren een jaar of twintig.

Volgens de politie raakten daarnaast minstens veertig mensen gewond, waarvan tien ernstig gewond. Ruim honderdvijftig man aan reddingswerkers rukten uit. Toen de storm opstak om half negen ‘s avonds waren er zo’n zevenhonderd mensen in de tent aanwezig.

Het festival wordt sinds 1979 gehouden en trekt ieder jaar honderden bezoekers.