Bestuurder busje Rambla mogelijk nog op de vlucht

Hoewel het officiële aantal gewonden na de aanslagen in Spanje vrijdag nog op 130 stond, lijkt dat nu te zijn bijgesteld naar 126. Van hen liggen er nog 65 in het ziekenhuis, van wie zeventien in kritieke toestand.

My deepest condolences to the families of the Canadians killed & injured in the Barcelona terror attack. Statement: https://t.co/XKTB6ALmvU

Laatste ontwikkelingen aanslagen Barcelona

Welkom in dit slowblog over de laatste ontwikkelingen van de aanslagen in Spanje. Het belangrijkste nieuws van vrijdag over de terreuracties was onder meer dat een groep van acht tot twaalf terroristen verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen. De verdachten waren eerder nog niet in verband gebracht met terrorisme.

Vrijdag werd gemeld dat de bestuurder van het busje dat donderdagmiddag inreed op de mensenmenigte op de Rambla waarschijnlijk Moussa Oukabir was. En dat hij hoogstwaarschijnlijk gedood werd bij de anti-terreuractie in Cambrils, waarbij vijf terroristen doodgeschoten werden door de politie.

Maar zaterdag meldt de Spaanse politie dat dit toch misschien niet het geval is. De politie onderzoekt nu of de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, de bestuurder is. Er is inmiddels een klopjacht gaande naar de voortvluchtige Abouyaaqoub.

Alle ontwikkelingen van vrijdag zijn hier terug te vinden: