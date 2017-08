Luidkeels meeblèren op de Lowlands Greatest Hits Sing-along

Daar vlogen ze weer door de lucht: de takkenbossen, de opblaasfiguren, luchtbedden, de zeepbellen, de glitters en confetti. De prettige kolder van Kees van Hondt - grote vrolijke dansmeligheid tot in de late uurtjes - is een zekerheidje op Lowlands en kon met een spontaan uitgebroken polonaise in de zaal op de klanken van evergreen ‘Land van Maas en Waal’ dus niet ontbreken op het grote zaterdagmiddagfeest dat 25 jaar Lowlands vierde.

Nederland, Biddinghuizen, 19-08-2017. Dolf Jansen presenteert Sing-along op Lowlands 2017. Foto: Andreas Terlaak

De Grote Lowlands Greatest Hits Sing-along bracht de meezingers van alle jaren, de anthems die al die edities kleurden. En presentator Dolf Jansen reeg ze met lichtheid, humor en de bizarste feitjes over die kleurrijke edities aaneen. „Vijfentwintig jaar geleden was hier niets”, gebaarde Jansen. „Eén grote leegte in de polder. Een kaartje voor Lowlands was 75 gulden. Er was een aggregaat, Iggy Pop en Rage Against The Machine.”

Zijn feitjesregen over markante Lowlandsmomenten was eindeloos: de natste editie van Lowlands in 1995, de spraakmakendste optredens, de grote overleden acts die eens op het festival optraden. En: „de 98 babies die al op Lowlands zijn verwerkt afgelopen kwarteeuw.”

Nederland, Biddinghuizen, 19-08-2017. Spike tijdens Sing-along op Lowlands 2017. Foto: Andreas Terlaak

Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, bracht haar lofdicht aan het bijzondere festivalstadje en zijn inwoners. „Wie er geweest is blijft er deel van, wie hier ooit wegging komt weer terug.” Maar het draaide natuurlijk met name om het grote zingen; de volgepakte Alpha-tent had er zin in en stortte zich er vol overgave op.

De parade van vertolkers begon met Marco Roelofs - zelf met de Heideroosjes in 1997 act op het festival, nu zanger van de destijds instant Lowlands-hit ‘Song 2/Woohoo’ van Blur. Zanger Marien Dorleijn (Moss) zette met ‘Creep’ van Radiohead aan tot intens meeblèren in de zaal met de handen omhoog, de ogen gesloten. Merijn van Haren (zanger Navarone) deed Tame Impala’s hit ‘Let it Happen’. Spike (Direct) raasde door met ‘I’m On My Way’ van The Hives. En echt hard springen was het bij Underworlds ‘Born Slippy’.

Nederland, Biddinghuizen, 19-08-2017. Sing-along op Lowlands 2017. Foto: Andreas Terlaak

Feestvreugdeverhogende factor was de komst van De Jeugd van Tegenwoordig. Met ‘Watskeburt?!’ braken ze in 2005 al de Bravo-tent af en nu lukte dat weer. Maar daar was ook weinig voor nodig. Lowlands viert zijn jubileumfeest, en jong en oud vierden dat vol overgave mee. De stampende dancekraker ‘We Are your Friends’ van Justice & Simian was het nummer dat alles impliceerde: verbroedering en saamhorigheid. Op Lowlands ben je nooit alleen.