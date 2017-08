Verdachte (14) moord Romy langer vast

De 14-jarige jongen die verdacht wordt van het ombrengen van Romy uit Hoevelaken, blijft in ieder geval nog tot 10 november vastzitten. Dat heeft de rechter vrijdag beslist tijdens een voorbereidende zitting. De verdachte uit de gemeente Ede wordt er ook van beschuldigd dat hij Romy (ook 14) seksueel heeft misbruikt. Hij zit sinds begin juni vast.

De zitting van vrijdag was niet openbaar, omdat de verdachte minderjarig is. Tijdens de zogenoemde pro formazitting is behalve over de voorlopige hechtenis van de jongen gesproken over de voortgang van het onderzoek. Vanaf 10 november wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Sloot

De 14-jarige verdachte heeft al bekend dat hij Romy heeft misbruikt en omgebracht. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Het lichaam van Romy werd afgelopen 2 juni gevonden in een sloot in Achterveld (provincie Utrecht). De jongen en Romy kenden elkaar van school.

Twee dagen later, op 4 juni, vond de politie het levenloze lichaam van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Zij lag in het water bij een industrieterrein in Bunschoten, zo’n twintig kilometer van Achterveld. In die zaak werd een 16-jarige jongen uit Den Bosch aangehouden. Die zit ook nog steeds in voorarrest.