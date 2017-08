‘Trump stuurt Bannon weg als topstrateeg’

President Trump is van plan Witte Huis-strateeg Steve Bannon weg te sturen. Dat heeft Trump aan hooggeplaatste functionarissen laten weten, meldt The New York Times vrijdag op basis van informatie van twee regeringsfunctionarissen.

Volgens de Amerikaanse krant hebben de regeringsfunctionarissen laten weten dat de mogelijkheid bestaat dat Trump besluit dat Bannon nog enige tijd aanblijft. Bannon zou op 7 augustus al zijn ontslag hebben aangeboden. Dat zou deze week bekend worden gemaakt, maar vanwege de gebeurtenissen rond de extreem-rechtse mars in Virginia werd het uitgesteld.

Bannon werd eerder al uit de Nationale Veiligheidsraad gezet.