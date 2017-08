Studentiboos

Moeten we die getatoeëerde beroepspuber Tim Hofman niet een keer met een draaiende camera naar het Witte Huis sturen om aan die idiote Donald Trump te vragen wat hij nou precies bedoelde met zijn begrip voor die aanslag van die nazi op die tegendemonstranten in Charlottesville? Of zal Tim weigeren? Aan zijn gehavende hoofd geen polonaise. Ik denk dat Tim bang is dat ome Donald nog harder uithaalt dan die Nijmeegse krottenmelker en zijn fijnbesnaarde kompaan, die afgelopen week met glans de Badr Hari Trofee hebben gewonnen.

De krottenmelker Ton Hendriks heeft via een kort geding nog geprobeerd om uitzending van de letterlijk en figuurlijk schokkende beelden te voorkomen, maar de rechter was zo wijs om deze ridicule eis niet te honoreren. Wie weet heeft die rechter in zijn studententijd ook in een vermolmd pand van de heer Hendriks gewoond.

De enige die begrip toonde voor de krottenmelker was ons nationale testbeeld Peter R. de Vries. Hij deed dit in een van de 391 televisieprogramma’s waarin hij deze week te zien was. Hij had, toen hij Tim afviel, de beelden van de mattende Tonnie en zijn vazal nog niet gezien. Dan had hij misschien wel anders gepiept. Maar Peter vindt die manier van televisie maken door met draaiende camera bij iemand binnen te vallen sowieso irritant. En volgens mij is dat ook zo. Geheel origineel is het ook niet. Tim heeft het afgekeken van het tragische breekijzer Pieter Storms, die tegenwoordig druk is met het door Nina Brink bij elkaar geroofde geld op te maken. En die Storms had weer leentjebuur gespeeld bij de journalistieke oplichter Willibrord Frequin.

Maar in dit geval was het wel terecht wat Tim deed. Die krottenmelker reageert al tijden niet op de mails van een stelletje lieve bakvissen die in een van zijn studentenbouwvallen wonen. En dan ga je even langs. Op studentikoze wijze. En neem je die vrolijke Tim mee. Tim van het internetprogramma #Boos met zijn confettikanonnetje dat hij steevast afschiet als hij bij iemand komt klagen. De vrienden van Peter R. schieten nooit met confetti.

Als die krottenmelker, die volgens de Quote goed is voor tig miljoen, een beetje humor had gehad, dan was hij met Tim en zijn studentjes naar hun huis gegaan om eens te kijken naar de stinkende kolerezooi en had hij onder het genot van een biertje een plannetje gemaakt. Daarom heb je zoveel geld. Om er een beetje mee te lachen. Maar nee hoor, de man begon samen met een medewerker van zijn kantoor meteen te beuken. En dat ook nog in het bijzijn van die lieve meisjes. En ze beukten niet zachtzinnig. Tim stond een paar minuten later buiten met een gebroken kaak. Een gebroken wat? Een gebroken kaak. Volgens Peter R. moet hij niet zeuren.

Ik zag de Nijmeegse krottenmelker knokken op mijn telefoon, terwijl mijn televisie de troosteloze beelden toonde van de door gelovigen schoongeveegde Rambla in Barcelona. Een groot contrast. De zoveelste aanslag van een zootje idioten. Als die moslimterroristen sterven door hun zogenaamde heldendaden worden ze toch beloond met 72 maagden? Maar zijn die maagden zo langzamerhand niet op? Hoe lang gaan zij hiermee door? En wat hopen zij? Dat we ons allemaal bekeren?

Gelukkig was er naast alle geweld ook een hoop te lachen deze week. Vooral om die idioten in Den Haag die willen dat onze kinderen Wilhelmus-les krijgen. Dat zijn toch heerlijke nepnieuwsberichten. Het is toch niet serieus dat die saaie Buma dat erdoorheen probeert te krijgen bij de onderhandelingen? Daar wordt toch niet echt over gesoebat?

„Dus jij mag onze kippen met anderhalf miljoen tegelijk omleggen als onze kinderen dan maar wel ‘Ben ik van Duitschen bloed’ uit hun hoofd mogen leren”. Of liever gezegd: moeten leren! En vooral die regel dat we de koning van Hispanje altijd geëerd hebben is toch gruwelijk grappig?

Waarom komt er niemand met het idee dat we gewoon alle geweld moeten verbieden? Verplicht. Geweld tegen mensen en geweld tegen dieren. Zowel fysiek als psychisch. Hoe? Gewoon de draak steken met alle wapens. Dat we alle kinderen op de lagere en de kleuterscholen een confettikanon op hun verjaardag geven. Symbolisch. Er komt feest uit het geweer. Niets anders dan feest. Op alle scholen. Van welk geloof dan ook. Alle scholen? Ja. Oké. Behalve in Nijmegen dan.