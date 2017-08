26 Fransen gewond bij aanslag Barcelona Bij de aanslag in Barcelona op donderdag zijn 26 Fransen gewond geraakt. Elf slachtoffers verkeren op het moment in kritieke toestand, schrijft het Franse ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken in een verklaring op vrijdag. Minister Jean-Yves Le Drian brengt later op vrijdag een bezoek aan de Franse gewonden in Barcelona. Eerder was bekend geworden dat er een Belgische vrouw en drie Duitsers zijn omgekomen bij de aanslag donderdagmiddag. Drie Nederlanders raakten gewond. De slachtoffers komen uit 24 verschillende landen. Lees de reportage van NRC-correspondent Koen Greven: Een hels kabaal en heel veel bloed op de Rambla

Catalaanse minister: er is een verband met Barcelona Er is een verband tussen de gedode terroristen in Cambrils en de aanslag in Barcelona. Dat heeft de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquin Forn vrijdagochtend in een interview met lokale radio bekendgemaakt, meldt AP. Hij maakte niet duidelijk om wat voor manier de incidenten met elkaar te maken hebben, maar de uitvoering van de acties zou "dezelfde route volgen". De bestuurder van de aanslag in Barcelona is nog voortvluchtig. De politie is bezig met een grootschalige actie om de aanslagpleger op te sporen. Twee verdachten zijn al gearresteerd. De terreurdaad is opgeëist door IS.