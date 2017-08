‘Heb geen angst’, klinkt het op de Rambla

Onbedoeld ramptoerisme. Dat lot heeft de familie Verrijt uit Veldhoven getroffen. Donderdag stonden Nanko en Martine Verrijt met hun drie kinderen nog op de camping in de Spaanse kustplaats Cambrils. Midden in de nacht brak er een schietpartij los tussen politie en terroristen. En nu zijn ze deze vrijdag net door de bus afgezet op die andere plaats delict: de winkelboulevard La Rambla waar een dag eerder veertien mensen door een terrorist werden doodgereden.

Echt feestelijk verloopt de vakantie niet. Maar naar huis willen ze niet. „We laten ons niet afschrikken door de terreur”, zei dochter Britta Verrijt vrijdagochtend. En daar is de hele familie het mee eens. Over de brede straat, tussen de vele cameraploegen en spontaan ontstane herdenkplekken van kaarsjes, knuffels en bloemen, lopen de Verrijts door Barcelona. „Er is tegenwoordig in alle grote steden een risico op een aanslag. Daar is gewoon niets aan te doen”, zegt Martine Verrijt.

Afschrikkende werking

Een dag na de terroristische aanslag laten veel inwoners van Barcelona blijken te vrezen dat toeristen zullen worden afgeschrikt. De stad die een van de belangrijkste toeristische trekpleisters is van Europa, is op een zomerse donderdagmiddag de hoofdstad van verdriet en pijn geworden. Met vele duizenden staan de Barcelonezen samen met hun toeristen vrijdag om 12 uur op het centrale Plaza de Catalunya om met een minuut stilte de slachtoffers te herdenken.

Al een uur voor die manifestatie staat Daniel Garcia met een zelfgeschilderd olieverfschilderij van een witte handpalm midden op het plein. „Dat schilderij staat voor de vrede.” In zijn rechterhand heeft hij een kleine witte knuffel van een hondje. „Omdat er ook kinderen zijn omgekomen.” Na de herdenking beginnen de aanwezigen in het Catalaans minutenlang klappen en te roepen: ‘No tinc por’ – Heb geen angst.

Het lijkt ook een boodschap aan de buitenlandse toeristen die afgelopen donderdag vooral getroffen werden door de aanslag. Onder de doden en gewonden zouden mensen van meer dan dertig nationaliteiten zijn. De hele wereld slentert over La Rambla, ook na de ramp. Het stel Jennifer en Raphael uit Wallonië lag donderdag op het strand en heeft zich daarna geruime tijd verstopt in het hotel. Bang om naar buiten te gaan. Maar nu bekijken ze de rampplek. En niemand krijgt ze weg uit prachtig Barcelona. „Er is hier zo veel te doen: zwemmen, winkelen of musea bezoeken. Beter kan niet”, zegt Jennifer.

Jean-Yves Devlo (33) uit Kortrijk denkt er net zo over. Hij is onlangs vanuit Amsterdam verhuisd naar Barcelona om zijn carrière in de IT-sector vooruit te helpen. Donderdagmiddag stond hij aan het begin van La Rambla en zag even later twee zwaargewonde meisjes op straat liggen. „Overal was paniek. Gillende mensen door de hele stad”, zegt Devlo. Maar nu, minder dan een dag later, is de situatie al bijna weer genormaliseerd. De terrassen zitten vol. „Mensen wennen aan alles.”

Op allerlei ludieke manieren wordt het drama herdacht. Op witte vellen papier krassen mensen met vet krijt het traject dat de witte moordauto heeft afgelegd. Een enkeling demonstreert met een bord waarop staat: ‘every murder in his name makes Allah an insignificant God’ – iedere moord in zijn naam maakt van Allah een onbeduidende god.

Maar de meeste mensen reageren vreedzaam. Op een krantenkiosk kunnen toeristen uit de hele wereld in hun eigen taal kleine gele briefjes plakken met daarop een korte tekst, een hart onder de riem. Barcelona estoy contigo (Ik sta aan je zijde) Love desde Pakistan. Er naast staat dat Peru de hoofdstad van Catalonië steunt. En dat geldt ook voor Freiburg en Berlijn. En veel, heel veel andere plekken.