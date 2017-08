Verlof voor levenslang veroordeelde moordenaar

De tot levenslang veroordeelde moordenaar Loi Wah C. moet binnen een maand met onbegeleid verlof kunnen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) besliste donderdag dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff C. het verlof moet gunnen.

C. zit sinds 1989 vast vanwege de roofmoord die hij twee jaar eerder pleegde op een Chinees gezin, met twee jonge kinderen, in Rotterdam. Hij zit al bijna dertig jaar vast en vroeg meerdere malen om gratie. Vijf verzoeken werden afgewezen. Wel mocht C. volgens zijn advocaat al zeven keer met begeleid verlof. Om een lopend gratieverzoek te kunnen laten beoordelen, is het nu belangrijk dat de man ook onbegeleid de gevangenis uit mag.

Het verzoek daartoe werd al in 2015 ingediend. Staatssecretaris Dijkhoff verlengde daarna meermaals de termijn waarbinnen hij over dat verzoek zou beslissen. In april bepaalde de voorzieningenrechter in Den Haag dat de staat C. meer duidelijkheid moest verschaffen over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om onbegeleid verlof of gratie te krijgen.

Bij de uitspraak van donderdag liet het RSJ weten dat Dijkhoff in strijd handelde met die eerdere bepaling, door met zijn beslissing over het verlof te wachten. Het stelt u de termijn van een maand, waarbinnen het verlof moet worden verleend.