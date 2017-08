Zeker zestig doden bij anti-drugsacties in Filippijnen

Tijdens politieacties tegen de drugsnetwerken in de Filippijnen zijn deze week minstens zestig mensen om het leven gekomen. Dat heeft een politiewoordvoerder in Manilla donderdag bekendgemaakt, meldt Reuters. President Rodrigo Duterte lijkt met de bloedige acties zijn zogeheten ‘oorlog tegen drugs’ op te schalen.

De eerste invallen vond maandag al plaats in de Bulacan-provincie, wat grenst aan de hoofdstad Manilla. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. Bij een tweede grootschalige politieoperatie in Manilla doodde de politie woensdagavond 28 mensen. Volgens de woordvoerder moesten daarmee in een keer grote drugsnetwerken opgerold worden. De slachtoffers zouden zich verzet hebben en daarom gedood zijn.

Ook zijn er de afgelopen dagen meer dan tweehonderd mensen gearresteerd. Voor zo ver bekend zijn er geen agenten omgekomen bij de acties. De politiechef Ronald dela Rosa zei over het dodental:

“De president heeft mij niet geïnstrueerd om te doden en te doden. Maar de opdracht van de president is heel duidelijk, namelijk dat onze oorlog tegen drugs onverbiddelijk is.”

Duterte heeft beloofd op agressieve wijze de criminaliteit en het drugsgebruik in de Filippijnen te bestrijden. Sinds zijn inauguratie iets meer dan een jaar geleden zijn er duizenden mensen bij politieacties omgekomen. Het beleid van Duterte heeft internationaal tot veel kritiek geleid, omdat slachtoffers geen eerlijk proces krijgen. Burgers zijn door de president aangespoord om zelf drugsdealers op te jagen, en Duterte heeft zelfs gepocht dat hij zelf ook wel eens criminelen heeft vermoord.

Goedkeuring Duterte

Eerder deze week reageerde Duterte al goedkeurend op het grote aantal doden in Bulacan. “Laten we elke dag er nog eens 32 doden. Misschien kunnen we dan wat mis is aan dit land reduceren.” Ook beloofde Duterte dat agenten die mensen hebben gedood tijdens de acties niet vervolgd zullen worden, en dat hij ze zelfs wil promoveren.

Vice-president Leni Robredo, die niet in dezelfde politieke partij zit als Duterte, heeft kritisch gereageerd op het nieuws. In een verklaring zei zij:

“Dit is niet wie wij zijn. Wij hebben een cultuur van straffeloosheid al lange tijd veroordeeld.”

Volgens de politie heeft het anti-drugsbeleid sinds de aanstelling van Duterte tot eind juli dit jaar ongeveer 3.400 mensen het leven gekost.