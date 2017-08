Een toevoeging in de rij van pijn en verdriet

De Rambla in Barcelona is de - voorlopig - laatste toevoeging geworden in een rijtje van pijn en verdriet. De Promenade des Anglais in Nice, de kerstmarkt van Berlijn, de Westminster Bridge in Londen en andere plekken figureerden al op dat lijstje van symbolisch belangrijke toeristische trekpleisters in Europese steden waar onschuldigen het slachtoffer werden van aanslagen. Telkens opnieuw ging het om dezelfde modus operandi: een vrachtwagen of bestelbus die met hoge vaart inrijdt op mensen.

Juist over dit soort aanslagen op zogenoemde soft targets zeggen terrorisme-experts dat ze het moeilijkst zijn te voorkomen. Een gewone auto, bestelbus of vrachtwagen wordt een vreselijk wapen. Zowel Al-Qaeda als IS riep de voorbije jaren expliciet hun militanten op om op die manier aanslagen te plegen. Of het ook in Barcelona om een terreuraanslag gaat, was donderdag nog niet duidelijk. Maar het spreekt voor zich dat de kans groot is.

Op vele plaatsen, ook in Nederland, proberen autoriteiten met betonblokken en andere versperringen de kans op een dergelijke aanslag te verkleinen. Maar we weten met zijn allen dat het hier in veel gevallen meer om goedbedoelde symbolen gaat dan om effectieve bescherming. De enige echte bescherming is het op tijd inwinnen van informatie over mogelijke daders. We weten met zijn allen ook dat dat erg onvolmaakt is, en vooral dat inwinnen van informatie over (mogelijke plannen van) burgers op gespannen voet kan staan met burgerrechten, privacy en rechtsbescherming.

Media, ook NRC, moeten bij elke aanslag op een slap koord dansen. Hoeveel aandacht besteden we aan de aanslag, de slachtoffers en de daders? Uit een enquête die deze krant twee maanden geleden hield, bleek dat 60 procent van de ondervraagden vindt dat de media te veel aandacht geven aan aanslagen. Spelen we daarmee terroristen in de kaart, zoals sommigen de media verwijten?

Dat lijkt ons niet het geval. Want we geloven dat media die wegkijken of onderbelichten voor een maatschappij misschien nog nefaster zijn dan media die uitvergroten en bang maken. Een van de beste wapens tegen terrorisme is een goed geïnformeerde burger. Goed informeren, dat proberen we bij NRC te doen. Door evenwichtig en feitelijk te berichten in het besef dat een aanslag zoals die in Barcelona nauwelijks te vermijden is en ook niet de laatste zal zijn.

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC