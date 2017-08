#RedesSociales

De Spaanse politie hebben mensen in Barcelona opgeroepen om geen foto’s en video’s te delen van de aanslag. Verspreiding via sociale media zou de politieactie die momenteel aan de gang is in de war kunnen schoppen. Ook moeten mensen het gebied rond het Ramblas verlaten en er wegblijven om hulpdiensten de ruimte te geven. Er is ook al een hashtag (#RedesSociales) waarmee mensen aan familie en vrienden kunnen laten weten dat ze veilig zijn.

Om 19 uur houdt de politie een persconferentie.