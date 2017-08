Ajax wacht woelige week na nederlaag tegen Rosenborg

Ajax is ver verwijderd van de groepsfase Europa League na een 1-0 thuisnederlaag donderdagavond tegen de Noorse kampioen Rosenborg. De ploeg zette de reeks teleurstellingen voort met de vierde wedstrijd onder trainer Marcel Keizer die niet werd gewonnen. Voor het eerst echter was van dominantie of enthousiasmerend voetbal geen enkele sprake, verre van.

Het was een onmachtig vertoon van misverstanden en gebrek aan fantasie. Na een klein kwartier ging het al helemaal fout toen Hakim Ziyech de bal kwijtraakte en Ajax achteruitlopend stukgetikt werd. Zo gaat het vaker mis, maar wonderwel werd de kopbal van de Deense excentriekeling Nicklas Bendtner van de doellijn gewerkt door captain Joël Veltman. Uiterst hachelijk in de wetenschap dat uitdoelpunten, zie de uitschakeling tegen Nice in de voorronde Champions League (uit 1-1 en thuis 2-2), zo’n funeste werking hebben.

Kort daarop werd Ajax positioneel uit elkaar getrokken door - dit keer - de linksback Birger Meling die binnendoor opkwam en schuin voor het Ajax-doel, na een mislukte lob, in botsing kwam met keeper André Onana. Zonder erg.

Eerste Ajax-gevaar

Een opening van Lasse Schöne op Younes leidde daarna, halverwege de eerste helft pas, tot het eerste echte Ajax-gevaar. De handigheid waarmee de Duitse vleugelaanvaller de bal controleerde en zijn man afschudde, kreeg geen passend vervolg bij de pass voorlangs naar Kasper Dolberg die werd onderschept. De grootste kans was voor Neres, die achterin het strafschopgebied vrij kon uithalen uit een verlengde voorzet. In de misser zat het soort onwennigheid dat hem als Braziliaan in Ajax-tenue tot op heden kenmerkt. Hij kreeg de voorkeur boven de even wisselvallige Justin Kluivert, het is om het even welk.

Ajax trad aan zonder Davinson Sánchez, beestmens in de defensie en momenteel op weg naar Tottenham Hotspur in een voortslepend spel van loven en bieden. „Ik kan je verzekeren dat wij heel graag willen dat-ie speelt, dus daar ligt het niet aan”, zei directeur voetbalzaken Marc Overmars voor de wedstrijd voor de camera’s van Ziggo. „Er zijn meer trainers die last hebben van transfers”, zei Marcel Keizer, trainer in berusting. „Daar ben ik er een van. Dat is niet zo heel bijzonder.” Wel bijzonder is dat als verdedigende alternatieven Keizer slechts kon beschikken over Damil Dankerlui, (middenvelder) Carel Eiting en Deyovaisio Zeefuik – respectievelijk nul, 14 en 21 minuten in het eerste van Ajax gespeeld.

Zwakke voortzetting

In de tweede helft was het weer Rosenborg dat gevaarlijk uitbrak, over rechts met back Vegar Hedenstad die zeeën van ruimtes had maar ook een zwakke voortzetting. Bij Ajax was het alsof men elkaar net in de rust voor het eerst had ontmoet. De afstemming van het vorig seizoen was ergens ver weg, als ruis in de ether. Twee uitblinkers van toen weg – aanvoerder Davy Klaassen, Sánchez – en het is ineens gedaan met het raamwerk. Herkenbaar was het in elk geval niet. Wel slecht.

Keizer greep in: Neres eruit voor Kluivert, spits Dolberg voor Klaas-Jan Huntelaar. Een nieuwe voorhoede dus, maar het was in alle linies kommer en kwel. Lijn in het spel ontbrak, alleen Younes overtuigde. Rosenborg durfde ineens een aanvaller bij te zetten dat laatste kwartier, en dat loonde. Veltman verkeek zich op een wat toevallig diepgestoken bal, waar Samuel Adeniyi Adegbenro razendsnel bij zat: 1-0, Onana verslagen in de lange hoek. Over een week, in Trondheim, is zodoende de wedstrijd van het seizoen. Zonder Sánchez? Hoogstwaarschijnlijk. Met wie wel? Overmars en Ajax wacht een woelige week.