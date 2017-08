Zeker negen slachtoffers bij aanvallen Mali

Bij een reeks aanvallen in Mali zijn zeker negen doden en minstens zeven gewonden gevallen, zo meldt de leiding van de MINUSMA-missie. Militanten vielen VN-bases aan in Douentza en Timboektoe. De aanvallen, die gericht waren op VN-vredestroepen, zijn nog niet opgeëist. In Mali plegen terreurorganisaties geregeld aanslagen op de aanwezige blauwhelmen.

Maandagavond doodden militanten in de hoofdstad Timboektoe vijf Malinese beveiligers, een politieagent en een Malinees die door de VN-missie was ingehuurd. Bij de aanval raakten een beveiliger en zes VN-veiligheidstroepen gewond, onder wie twee ernstig. Er werd een helikopter ingezet om de aanvallers na te jagen, zes van hen werden gedood.

Vroeg op de ochtend werden een Togolese VN-militair en een Malinees gedood bij een aanslag op een VN-basis in Douentza, dat in de centrale regio Mopti ligt.

Oorlogsmisdaad

De missie in Mali is voor de VN de meest dodelijke van alle zestien missies die momenteel gaande zijn. Met de gedode VN-militair in Douentza komt het totale dodenaantal dit jaar op negen. Secretaris-generaal Antonio Guterres veroordeelde de aanval en benadrukte dat een aanslag op VN-personeel “mogelijk een oorlogsmisdaad is onder internationaal recht.”