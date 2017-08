Zeker 27 doden bij bomaanslag in Nigeria

Bij een bomaanslag in het noordoosten van Nigeria zijn dinsdag zeker 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van lokale ooggetuigen. Ook raakten minstens 83 personen gewond.

Een vrouw blies zichzelf op met een bomgordel op een drukke markt. Daarbij vielen 27 doden. Twee andere zelfmoordterroristen lieten bommen afgaan bij de toegangspoort van een vluchtelingenkamp. Daarbij vielen geen doden, maar wel gewonden.

Boko Haram

De bomaanslag werd gepleegd in het stadje Konduga, dat vlak bij Maiduguri ligt. Rondom laatstgenoemde stad wordt veel gevochten tussen het Nigeriaanse regeringsleger en de radicaal-islamitische terreurbeweging Boko Haram. De aanslag is nog niet opgeëist, maar vermoed wordt dat Boko Haram achter het geweld zit.

Boko Haram, wat ‘Westers onderwijs is zondig’ betekent, strijdt in het noorden van Nigeria voor een radicaal-islamitisch kalifaat. De groep heeft banden met IS. De afgelopen jaren is de terreurbeweging flink teruggedrongen, maar nog steeds laten terreurstrijders vaak van zich horen in de vorm van aanslagen en aanvallen.