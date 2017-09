We zitten middenin het grootste sociaalwetenschappelijke experiment ooit. Zoekmachines en sociale netwerken verzamelen met ongekende precisie informatie over ons gedrag en onze geheimen: van onze politieke voorkeuren tot ons seksleven. Met enge nauwkeurigheid voorspellen onze likes wat voor persoon wij zijn. Hoe kunnen die bedrijven dat weten? Tech-redacteur Wouter van Noort legt het in twee minuten uit.