VN: FARC heeft alle wapens ingeleverd

De rebellengroep FARC heeft alle wapens ingeleverd. Dat schrijft Jean Arnault, de speciale VN-gezant in Colombia dinsdag in een verklaring. Hiermee heeft de FARC voldaan aan de belofte om te ontwapenen, een belangrijk onderdeel van het vredesakkoord dat in november met de regering werd gesloten.

Met de ontwapening, die op 31 juli was begonnen, zijn alle 26 kampen ontruimd, evenals de ondergrondse tunnels. Volgens Arnault zijn onder meer 8.000 wapens, 22.000 kilo explosieven en 1,3 miljoen patronen overgedragen. Volgens de VN-gezant laten deze cijfers zien dat de FARC-leden niet alleen hun eigen wapen hebben ingeleverd maar al het materiaal hebben overgedragen. “Dit leidt het land naar een nieuwe fase,” schrijft hij.

Politieke partij

Nu de ontwapening is voltooid, zal de FARC zich omvormen tot een politieke partij. Er zal een waarheidscommissie of vredestribunaal worden opgericht waar de rebellen zich moeten verantwoorden. Er zullen geen gevangenisstraffen worden uitgedeeld maar maatschappelijke straffen, zoals taakstraffen.

Het vredesakkoord moet een einde moet maken aan de ruim vijftig jaar durende burgeroorlog die aan meer dan 200.000 mensen het leven heeft gekost. In oktober wees de bevolking in een referendum een eerder vredesakkoord af omdat dit te mild zou zijn voor de rebellen.