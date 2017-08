Van Rwandese vluchteling naar Belgische topatleet

Ze werd geboren in een vluchtelingenkamp in Kigali aan de vooravond van de genocide van de Hutu’s op de Tutsi’s en is nu een Belgische topatleet. Het verhaal van Imana Truyers (23) is er een om steil van achterover te slaan.

Als kind van een Hutu-vader en een Tutsi-moeder waren haar vooruitzichten eind 1993 slecht. Haar moeder moest vluchten voor het Hutu-rebellenleger en werd in een vluchtelingenkamp opgevangen. Enkele dagen na de geboorte van Imana overleed ze.

Maar Imana had geluk, voor zover je daarvan kunt spreken in die situatie: een Belgische zuster nam haar vlak voor uitbreken van de genocide mee naar België en bracht haar onder bij een Vlaamse gezin. Enkele dagen na haar vertrek uit het weeshuis werden alle kinderen daar vermoord. Vanaf april 1994 werden binnen honderd dagen 800.000 Tutsi’s op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

In een video van National Geographic vertelt Imana zelf haar verhaal:

Topatleet

Inmiddels is Imana een Belgische topatleet - in 2015 werd ze derde op de 1.500 meter bij de Belgische kampioenschappen atletiek. Daarnaast werkt ze als verpleegster in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Pas de laatste jaren kreeg ze meer interesse in haar afkomst: in 2015 keerde ze voor het eerst terug naar Rwanda en ontmoette ze haar biologische familie.

De genocide ligt inmiddels alweer meer dan twintig jaar in het verleden, maar goed gaat het nog altijd niet met Rwanda: er is nog veel armoede en de democratie staat onder druk. Om iets aan die situatie te veranderen richtte Imana de organisatie Thousand Hills of Hope op. De organisatie probeert de straat- en weeskinderen en de arme bevolking van Rwanda een betere toekomst probeert te geven. Er moeten veel meer Imana’s komen, vindt ze.