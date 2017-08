Sjarapova krijgt wildcard voor US Open

Maria Sjarapova mag dit jaar meedoen aan de US Open. Dat heeft de toernooidirectie dinsdag bekendgemaakt. Het wordt de eerste grandslam voor de voormalig nummer één van de wereld sinds haar schorsing.

De 30-jarige Russin werd anderhalf jaar geleden geschorst nadat ze bij de Australian Open positief had getest op het middel meldonium. Ze bleek het middel al tien jaar op doktersadvies te gebruiken. Meldoniun werd op 1 januari 2016 door wereldantidopingorganisatie WADA op de lijst met verboden middelen geplaatst omdat het een positieve uitwerking heeft op het uithoudingsvermogen. Sjarapova beweerde niet op de hoogte te zijn geweest van de aangepaste dopinglijst.

Geen Roland Garros

Eerder dit jaar gunde de toernooidirectie van Roland Garros haar nog geen comeback op een grandslamtoernooi. Wimbledon ging aan haar voorbij door een spierblessure aan haar dijbeen die ze tijdens het toernooi van Rome opliep.

Ook haar voorbereidingen op de US Open werden gedeeltelijk verstoord door een blessure aan haar arm. Het grandslamtoernooi in New York begint op 28 augustus. Sjarapova won het toernooi in 2006.