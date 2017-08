Iraaks leger opent aanval op IS-bastion Tel Afar

Het Iraakse leger is ter voorbereiding op een grondaanval begonnen van het uitvoeren van luchtaanvallen op Tel Afar, een van de laatste stadjes die nog in handen zijn van Islamitische Staat in Irak. Dat heeft een woordvoerder van het Iraakse leger dinsdag laten weten, meldt Reuters.

Tel Afar ligt ten westen van Mosul, dat lange tijd het belangrijkste bolwerk van IS in Irak was. De terreurgroep werd vorige maand na een belegering van negen maanden uit Mosul verdreven. IS heeft echter nog altijd delen van Irak en ook Syrië in handen, voornamelijk richting het grensgebied van beide landen.

Tel Afar is het volgende doel voor het Iraakse leger. In het stadje woonden ongeveer 200.000 mensen voordat IS het innam. Tel Afar was na de Irak-oorlog in 2003 jarenlang het toneel van sektarisch geweld tussen sunnieten en shi’ieten. Ook veel IS-kopstukken zouden er vandaan komen.

Tel Afar ligt zo’n 80 kilometer ten westen van Mosul:

NRC-correspondent Gert van Langendonck schreef vorige maand dat de val van Mosul niet het einde betekent van IS in Irak:

“De terreurbeweging heeft nog Tel Afar in handen, een stadje halverwege Mosul en de Syrische grens. Daar wordt IS belegerd door de Hash a-Shaabi, een voornamelijk shi’itische volksmilitie. Ook het gebied rond Hawija nabij de stad Kirkuk moet nog heroverd worden.”

Een Iraakse legerofficier liet vorige maand weten dat zo’n 1.500 tot 2.000 IS-strijders zich schuilhouden in Tel Afar.

Bekijk ook onze video: Hoe Islamitische Staat opstond en weer ondergaat