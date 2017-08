In Zuid-Korea rijden ‘troostmeisjes’ mee in bussen

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is een dag voor de herdenking van de capitulatie van Japan in 1945 een bijzondere actie van start gegaan op vijf buslijnen. In de bussen werden beelden geïnstalleerd van ‘troostmeisjes’. Dat waren vrouwen uit door Tokio bezette landen die in de Tweede Wereldoorlog door het Japanse leger als seksslaven werden ingezet.

Koreanen waren de grootste buitenlandse etniciteit onder de ‘troostmeisjes’. De historische wandaad is nog altijd een heet hangijzer in de betrekkingen tussen Zuid-Korea en oud-kolonisator Japan. Decennialang weigerde Tokio excuses aan te bieden en compensatiegelden uit te keren. Inmiddels is dat wel gebeurd, hoewel het in de ogen van veel Zuid-Koreanen, onder wie de huidige regering, nog niet genoeg is.

Tot die ontevreden burgers rekent Lim Jin-wook zich. Hij is de eigenaar van het transportbedrijf dat de actie startte. Hij wil dat ook 72 jaar na de capitulatie van Japan aandacht blijft voor deze gebeurtenis. Ook hoopt Lim met de beelden, gekleed in traditionele hanbok, de slachtoffers te eren. Om diezelfde reden reed burgemeester van Seoul Park Won-soon op de eerste dag direct in een van de bussen.

#SouthKorea buses carry statues of 'comfort women' pic.twitter.com/9Or4rO1hit — AFP news agency (@AFP) 14 augustus 2017

Er zijn nog 37 Zuid-Koreaanse troostmeisjes in leven. Zij zijn allen ouder dan 85 jaar. Het is niet bekend hoeveel voormalige seksslaven nog in leven zijn in het gesloten Noord-Korea. De twee Korea’s werden pas na 1945 gescheiden in twee landen. In totaal werden tijdens de oorlog zo’n 200.000 vrouwen en meisjes gedwongen gerekruteerd als troostmeisje.

Wrang detail: de vijf bussen rijden allemaal langs de ambassade van Japan, gelegen in hartje Seoul. In de voertuigen zijn audiofragmenten te horen uit een Zuid-Koreaanse film die vorig jaar verscheen over wat de vrouwen hebben doorgemaakt. De beelden zullen tot eind september in de bussen blijven. De Japanse regering heeft dinsdag protest aangetekend tegen de beelden.

Het is niet de eerste Zuid-Koreaanse actie om aandacht te vragen voor de kwestie. Eerder werden al standbeelden van troostmeisjes geplaatst voor de ingang van de Japanse ambassade in Seoul en het consulaat in Busan. Tokio wil dat de beelden worden weggehaald, maar daar heeft Seoul vooralsnog niet aan toegegeven.

Eerder dit jaar werd voor het eerst een video uit 1944 vrijgegeven van troostmeisjes in het Japanse leger: