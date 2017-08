Dodental modderstromen Sierra Leone naar 400

Het aantal dodelijke slachtoffers van de modderstromen in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, is opgelopen tot vierhonderd. Dat heeft de hoofdlijkschouwer in het gebied laten weten tijdens een persconferentie, meldt Reuters. Het dodental zal vermoedelijk verder oplopen tot meer dan vijfhonderd, volgens AP zijn zelfs nog zeshonderd mensen vermist.

De hoofdstad werd maandag getroffen door grote modderstromen die het gevolg zijn van het regenseizoen in het land. Omdat het arme Sierre Leone onvoldoende voorbereid is om het water te verwerken, kunnen regenwater en modder een verwoestende uitwerking hebben. De heuvel Regent, op zo’n 24 kilometer van Freetown, stortte in.

Maandag sprak het Rode Kruis nog van 312 doden. Duizenden mensen raakten hun huis kwijt in het dichtbevolkte Freetown.

De ligging van het land: