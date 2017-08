Bestuurder die op pizzeria Parijs inreed was suïcidaal

De bestuurder van de auto die maandag op een pizzeria nabij Parijs inreed, was suïcidaal en had grote hoeveelheden medicijnen ingenomen. Dat heeft de man dinsdag tegenover de autoriteiten verklaard, aldus persbureau AP. Bij het voorval kwam een 13-jarig meisje om het leven, raakten vier mensen ernstig gewond en liepen acht anderen minder ernstig letsel op.

Tijdens een persconferentie liet de openbaar aanklager weten dat de man zeer “verwarde en ingewikkelde” verklaringen had gegeven voor zijn daad. De man was al eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook verklaarde hij dat hij met regelmaat drugs gebruikt.

Geen terroristische daad

Maandag was het al duidelijk dat het ging om een “opzettelijke daad” maar dat er geen sprake was van terrorisme. Het ministerie van Binnenlandse Zaken liet al eerder weten dat de man geen strafblad heeft en wordt omschreven als labiel. Hij zou vorige week nog een zelfmoordpoging hebben gedaan. Het voorval deed zich door in het dorpje Sept-Sorts, ten oosten van Parijs.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl