Air Berlin vraagt faillissement aan

Air Berlin heeft dinsdag faillissement aangevraagd. De Duitse luchtvaartmaatschappij ziet geen toekomst meer nadat de Arabische grootaandeelhouder Etihad Airways bekendmaakte het bedrijf niet langer financieel te steunen. Etihad bezit ruim 29 procent van de aandelen van Air Berlin en deelt sinds 2012 vluchten met die Duitse maatschappij.

Air Berlin slaagde er maar niet in om uit de zware financiële crisis te komen waarin het bedrijf al jaren vastzit. Het verlies nam in 2016 fors toe tot 782 miljoen euro en ook het eerste kwartaal van 2017 was met een tekort van 293 miljoen euro verre van hoopgevend. De nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten hield de Duitse onderneming met veel geld op de been met de gedachte greep te hebben op passagiersstromen.

Alle vluchten kunnen voorlopig doorgaan, mede dankzij een overbruggingskrediet van de Duitse overheid. Daarmee wordt het bedrijf in staat wordt gesteld kopers te zoeken voor levensvatbare onderdelen. Onder meer branchegenoot Lufthansa heeft al belangstelling getoond voor de tweede vliegtuigmaatschappij van Duitsland.

Zowel het ministerie voor Economische Zaken als het ministerie voor Transport lieten dinsdag weten een lening van 150 miljoen euro aan het noodlijdende bedrijf te verstrekken om de operationele zaken voorlopig voort te zetten.

Vakantiegangers en reizigers

De ministeries doen dat omdat “er momenteel tienduizenden vakantiegangers en reizigers over de hele wereld zijn. Die zouden anders niet terug kunnen komen met Air Berlin naar Duitsland.”

Etihad nam de afgelopen jaren een steeds groter belang in twee noodlijdende, Europese vliegtuigmaatschappijen. De groep bezit 49 procent van Alitalia en 29,2 procent van Air Berlin. Luchtvaartmaatschappij Alitalia is onder curatele gesteld nadat het personeel een reddingsplan heeft afgewezen.

Voor Etihad betekent de samenwerking verdere versterking van de positie in Europa. Etihad Airways, opgericht in 2003, is de laatste tien jaar onder leiding van de Australiër James Hogan razendsnel gegroeid.

Air Berlin werd in 1978 opgericht in de Verenigde Staten en had haar hoofdkantoor tot de Duitse hereniging in 1990 in Miami. De onderneming wordt momenteel aangestuurd vanuit Berlijn.