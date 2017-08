Zeker achttien doden bij aanval in Burkina Faso

Bij een aanval door gewapende mannen op een Turks restaurant in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, zijn zondagavond zeker achttien mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP na een verklaring van de minister van Communicatie. Er zouden zeker acht mensen gewond zijn geraakt. Volgens de minister gaat het om een terroristische aanslag.

Veiligheidstroepen hebben drie aanslagplegers gedood maar er zouden nog steeds mensen vastzitten in het gebouw. De aanslag is nog niet opgeëist. Volgens de minister zouden de slachtoffers verschillende nationaliteiten hebben, waaronder de Franse. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken zou onder de slachtoffers ook iemand met de Turkse nationaliteit zijn.

Aanslag

Gewapende mannen kwamen op een motor aanrijden en openden vervolgens het vuur op bezoekers van het restaurant. De eetgelegenheid zou volgens het persbureau de afgelopen jaren populair zijn geworden onder buitenlanders.

De Franse ambassade in Burkina Faso heeft contact met de lokale autoriteiten. De ambassade adviseert Fransen het gebied te vermijden.

Onrust

In januari 2016 kwamen bij een gijzeling in een hotel en een aanval op een koffiezaak 29 mensen om het leven. De aanslag werd toen opgeëist door de aan Al-Qaeda gelieerde terreurgroep Al-Mourabitoun.

Het is al langer onrustig in het land nadat in 2014 de 27 jaar lang heersende dictator Blaise Compaoré werd verdreven. In de daaropvolgende jaren werden er meerdere staatsgrepen verijdeld.

Ook in de regio is het onrustig. De terreurgroep Al-Mourabitoun is de sterkste in Noordwest-Afrika en wordt geleid door de Algerijn Mokhtar Belmokhtar. Ze pleegden al eerder meerdere dodelijke aanslagen in Mali.