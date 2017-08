Vicepremier Australië mogelijk weg om dubbele nationaliteit

Vicepremier van Australië Barnaby Joyce moet mogelijk stoppen met het uitoefenen van zijn functie omdat hij naast de Australische ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit zou hebben. Dat meldt Reuters. In Australië mogen mensen met een dubbele nationaliteit door een 116 jaar oud grondwetsartikel geen zitting nemen in het parlement.

Joyce, leider van de conservatieve National Party, stelde het Australische parlement maandag ervan op de hoogte dat zijn vader in Nieuw-Zeeland werd geboren en dat hij zelf daarom mogelijk de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Hij is daarmee het vijfde Australische politici binnen een maand wiens zaak voor het Hooggerechtshof komt. In de afgelopen weken moesten twee senatoren aftreden vanwege hun dubbele nationaliteit.

Joyce werd vorige week door een Nieuw-Zeelandse commissie op de hoogte gesteld van zijn mogelijk dubbele nationaliteit. Zijn vader bleek in Nieuw-Zeeland te zijn geboren en in 1947 naar Australië te zijn gekomen, dat op dat moment nog onderdeel was van Groot-Brittannië. Joyce zei “geschokt” te zijn door het nieuws.

Premier Malcolm Turnbull liet maandag weten dat hij ervan uitgaat dat het nieuws over Joyce geen gevolgen heeft voor de krappe meerderheid van de regeringspartijen. Mocht Joyce moeten stoppen als vicepremier, dan heeft Turnbull de steun nodig van onafhankelijke Australische parlementsleden om een meerderheid te behouden. Oppositiepartij Labour aast in een dergelijke situatie op nieuwe verkiezingen.