Nog meer aangiften: Rotterdamse nachtclub Vie moest dicht

Het was april dit jaar dat er officieel een probleem ontstond met Club Vie. De politie nam contact op met Tony Carbonaro, eigenaar van de grote Rotterdamse nachtclub aan de Maasboulevard. Ze wilden hem spreken, samen met de dienst veiligheid van de gemeente.

Carbonaro: „Waarom denk je dat we hier zijn, vroegen ze. Ik had geen idee. Toen zeiden ze: in de regio krijgen we af en toe een, twee aangiften van zedendelicten in het nachtleven. Vie heeft er acht in ruim een jaar. Dat valt op, en baart ons zorgen.”

Vlak voor die bijeenkomst had de politie contact gezocht met de gemeente. Acht aangiften van zedendelicten die in verband konden worden gebracht met Club Vie – dat was ook een probleem van de openbare orde, het terrein van de burgemeester. Vrouwen liepen hier een sterk verhoogd risico gemolesteerd te worden, vond de politie, en dat moest ophouden. Inmiddels hebben elf vrouwen aangifte gedaan.

Carbonaro was verbijsterd, zegt hij. Club Vie bestaat al tien jaar, en dit soort problemen heeft hij nog nooit gehad. Hij vindt het verschrikkelijk voor die vrouwen, zegt hij.

Vie is een club waar mensen zich „scherp kleden” voor een nacht stappen, en echt willen feesten, zegt hij. Er zijn viptafels, en koppels die samen de club verlaten voor een persoonlijke afterparty, op zich normaal in de nachthoreca. Mits ze het zelf willen en nuchter genoeg zijn om daar zinnig over te kunnen beslissen. „Ik heb drie beveiligers staan die daar op letten, die met vrouwen meelopen naar hun vervoer en opletten met wie ze vertrekken”, zegt Carbonaro.

Waarvan de vrouwen precies aangifte hebben gedaan, is niet bekend. Politie en Openbaar Ministerie zijn terughoudend omdat het onderzoek nog loopt, de gemeente omdat donderdag een kort geding over de zaak dient. Het lijkt erop dat de vrouwen, na bezoek aan de club, thuis of in de buurt van de club zijn verkracht of aangerand – niet in de club zelf.

Als echte horeca-man wil ik het perfecte biertje tappen, goed schuim, goede temperatuur – en dat moet in glas

Heftige teksten

Het gesprek met Carbonaro begint met verwijten. Vrouwen worden te dronken in Vie, mogelijk door de vip-tafels waar drank per fles gaat. De programmering trekt wellicht het ‘verkeerde’ publiek, vindt de politie – vooral de urban hiphop van bijvoorbeeld Boef en Broederliefde, met heftige teksten over vrouwen. Carbonaro denkt dat het niet aan de club ligt. Hij doet het al jaren hetzelfde, en het probleem is recent.

De bijeenkomst krijgt iets van een brainstorm, bevestigen bronnen. Uitkomst: Carbonaro huurt een extra beveiliger in en geeft, op eigen initiatief, de beveiligers bodycams. Ook krijgen ze extra instructie van de politie. De horecastewards, gemeentelijke toezichthouders, houden de club extra in de gaten. De politie gaat meer patrouilleren en installeert een camera bij de ingang.

Dit soort nauwe samenwerking is in de Rotterdamse horeca normaal bij incidenten, zegt Olivier van Hoey Smith. Hij is mede-eigenaar van diverse zaken aan het Stadhuisplein in Rotterdam, waaronder nachtclub Villa Thalia. „Het is ontzettend nuttig even de koppen bij elkaar te steken om excessen te voorkomen.” Van Hoey Smith had de afgelopen jaren drie spoedsluitingen, één voor een verwonding door een gebroken glas. In overleg met gemeente en politie ging hij over op plastic. „Daar baalde ik toen enorm van. Als echte horeca-man wil ik het perfecte biertje tappen, goed schuim, goede temperatuur – en dat moet in glas. Maar achteraf ben ik blij dat ik het heb gedaan.”

Sinds een jaar zit Van Hoey Smith zelfs elke maandag bij de politie. „Dan lopen we de zogeheten mutaties van het weekend door – de voorvallen waarbij politie was betrokken. En we kijken of er het weekend daarop iets bijzonders aankomt.”

Helemaal vrijwillig is de samenwerking niet. De gemeente heeft fijnmazige regels opgenomen in de ‘horecanota’. Daarin staan ook de maatregelen die de gemeente kan nemen bij de meest uiteenlopende incidenten. Discriminatie? Eerst een waarschuwing, bij de tweede keer een maand dicht. Exploitant afwezig? Bij de derde keer twee weken dicht.

Op ernstig geweld, zoals verkrachting, volgt een spoedsluiting van maximaal twee weken, voor onderzoek, en zo nodig drie maanden sluiting. Vorig jaar waren er aanzienlijk meer sluitingen dan daarvoor, omdat de gemeente meer werk maakt van handhaving.

Gedrogeerd en misbruikt

Maar sluiting is voor Vie in april nog niet aan de orde. De aangiften betreffen voorvallen buiten de club, de eigenaar staat goed bekend, is coöperatief en komt zijn afspraken na. Misschien is dat ook de reden dat de club niet meteen dicht moet als in het eerste weekend van juli opnieuw aangiften worden gedaan. Twee bezoeksters van de club vermoeden gedrogeerd en misbruikt te zijn.

Overheid en club hebben direct weer overleg, en Carbonaro neemt extra maatregelen. Posters bijvoorbeeld: „Zorg dat je veilig thuiskomt & niet je vriendinnen (in de club) vergeet.” De politie gaat al het personeel instrueren, niet alleen de beveiligers.

Het mag niet baten. Daags na het tweede weekend van juli, als volgens Carbonaro alle zeilen zijn bijgezet, wordt weer aangifte gedaan. Dat is de druppel. De club gaat per direct dicht: een spoedsluiting van twee weken. De eigenaar wordt nog gehoord, in het formeel vereiste zienswijzegesprek, maar op 3 augustus valt het besluit dat de club drie maanden dicht moet.

Carbonaro is gefrustreerd. Hij zegt er alles aan te hebben gedaan om de incidenten, allemaal buiten zijn club, te voorkomen. „Maar dat doet er in het bestuursrecht kennelijk niet toe.” Volgens de gemeente is het inderdaad van ondergeschikt belang dat de eigenaar waarschijnlijk geen – groot – verwijt te maken valt. Er is ernstig verhoogd risico voor bezoeksters van Club Vie, en dat kan niet zo blijven. Donderdag dient het kort geding dat Carbonaro heeft aangespannen tegen de sluiting.