Hoe de spanning groeit in een Amerikaanse stad

Dearborn heeft het hoofdkwartier van autofabrikant Ford, de grootste moskee van de VS en het Arab American National Museum. De spanning tussen de christenen en de moslims in het stadje in Michigan stijgt sinds Trumps verkiezing. The Guardian bracht vijf inwoners van de stad in beeld die te maken hebben met de toegenomen spanning.

In documentaire zie je korte stukjes over de bewoners, zonder uitleg van een voice-over. Daardoor doet de film wat fragmentarisch aan, maar er wordt een duidelijk beeld geschetst van hoe de verschillende bevolkingsgroepen het conflict alleen maar groter maken, door zich te willen beschermen tegen de ander.

Sinds de campagne van president Trump is de stad onder een vergrootglas komen te liggen en steken geruchten over IS-groepen de kop op door het hoge percentage moslims dat er woont.

In de documentaire volgt de kijker onder meer Nick. Hij vindt dat de moslims de Verenigde Staten langzaam overnemen. Samen met zijn militie traint hij voor een aanval van IS. Ook zien we Sarah, die net haar rechtenstudie heeft afgerond. Ze is de de dochter van Libanese migranten. Sarah heeft het gevoel dat ze zichzelf niet kan zijn en psychisch onderdrukt wordt.

De inwoners van Dearborn hebben meer gemeen dan ze denken, suggereert de documentaire. De moslims, christenen en milities willen allemaal hun eigen identiteit kunnen uitdragen zonder dat ze daarvoor veroordeeld worden. Allemaal voelen ze zich bedreigd en allemaal proberen ze zichzelf te beschermen.

Zo ook bewoonster Suehaila, die we zien op een schietbaan. Zij voelt ze zich niet meer veilig buitenshuis, daarom vindt ze het belangrijk dat ze zich leert verdedigen. “Well looky here! Right in the nuts!”, roept ze als ze haar resultaat ziet.