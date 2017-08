Gistermiddag om een uur of vijf liepen mijn vriendin en ik, beiden tachtigers, heerlijk langs de vloedlijn bij de Wassenaarse Slag.

Komt er een leuke, jonge vrouw uit de golven met een enthousiaste grote, zwarte hond. Zegt ze vrolijk: „Hij is al hartstikke oud en geniet er nog steeds van! Jullie ook?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl