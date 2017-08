Dit is de verkoper die Blokker gaat redden

Ik was een van die mensen die Blokker al jaren voorbij fietsten – te muf, te duf – maar nu had ik dringend een nieuwe afvalbak nodig en bovendien begon het erg hard te regenen, dus stapte ik af bij het filiaal in de Jodenbreestraat, centrum Amsterdam. Wat ik toen meemaakte. Waar een winkelketen in nood al niet toe in staat is. Al kan het zijn dat het aan die ene verkoper lag.

„Welkom bij Blokker”, zei hij toen ik net op de afdeling afvalbakken was aanbeland en naar de verschillende modellen stond te kijken. „Waarmee kan ik u van dienst zijn?” Die antracietkleurige plastic Allibert Mistral voor 13,99 euro vond hij een goed idee. „Robuust en toch elegant”, zei hij. „En een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit.” Licht in gewicht, dacht ik. Kan mee op de bagagedrager. „Ik breng hem vast voor u naar de kassa”, zei hij terwijl hij zijn armen om de bak heen sloeg. „Kunt u nog even rustig rondkijken. Misschien heeft u vuilniszakken nodig?” Hij knikte naar het schap achter me. „Die liggen daar.”

Hij moet mijn twijfel gevoeld hebben, want even later kwam hij weer naast me staan. „Dus u bent net verhuisd”, zei hij. „En u blijft daar voorlopig wonen? Dan is een investering” – hij zette een stapje in de richting van de glanzend metalen Brabantia Touch Bin van 113 euro – „in een echt móóie afvalbak misschien de moeite waard. Ik bedoel, metaal is wat anders dan plastic. En waar wilt u de komende tien jaar tegenaan kijken?”

„Hij kan niet mee op de fiets”, zei ik.

„Dat is waar”, zei hij. „Daar heeft u helemaal gelijk in. Ik laat hem morgen gratis bij u bezorgen.”

Wow, dacht ik. Terug naar de tijd dat er geen auto’s waren en alle winkeliers altijd alles thuis lieten bezorgen, ook al was het een nieuw hoedje of een paar zijden kousen. „Weet u wat?”, zei de verkoper terwijl hij over de blankhouten vloer voor me uit danste naar de computer achter in de winkel. „We gaan even kijken welke oplossingen er nog meer mogelijk zijn. Want u gaat uw afval neem ik aan ook scheiden? In dat geval” – hij tikte op het beeldscherm – „zou ik u aanraden…” Internet! Bij Blokker! Wat zou de oude Jaap met zijn voorliefde voor tuinkabouters en zijn afkeer van de moderne tijd gedacht hebben als hij had gezien hoe het bedrijf hier met één wijsvinger naar 2017 werd geswipet?

Aan de verkoper van het filiaal aan de Jodenbreestraat zal het niet liggen. Ik ging naar huis met één lief, klein pedaalemmertje van 34,99 dat op de fiets mee kon – „bent u voor vanavond geholpen” – plus vier rollen vuilniszakken. En de volgende dag stond PostNL voor mijn deur met twee Touch Bins voor bij elkaar 226 euro.

