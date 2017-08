Dag vakantie, hallo seizoen 17/18: hier is de Goal van het Weekend weer

De belangrijkste competities die dit weekend van start gingen waren voor ons Nederlanders natuurlijk de eredivisie en de Premier League. Frankrijk - waar Memphis Depay scoorde - en België waren al begonnen. Knap doelpunt van Cristian Benavente (Charelroi) tegen Anderlecht trouwens.

Dure transfers betalen zich direct uit

Titelhouder Chelsea verloor thuis van Burnley (prima goal Steven Ward) maar de meeste volgers wilden vooral weten hoe het Frank de Boer zou vergaan. Niet best: thuis met 0-3 onderuit tegen promovendus Huddersfield. Ronald Koeman won wel en zag Wayne Rooney direct belangrijk zijn.

Maar de meeste ogen waren gericht op de nieuwe spitsen van Chelsea, Arsenal en Manchester United. Ze stelden niet teleur: Alvaro Morata, Alexandre Lacazette en Romelu Lukaku scoorden direct.

En dan de eredivisie

De druk stond er vol op in Eindhoven, maar onder meer aan de hand van Hirving Lozano werd eindelijk wat gepresteerd. Dat kon juist niet worden gezegd van Ajax, voor wie het onschadelijk maken van Heraclied Brandley Kuwas een onuitvoerbare opdracht bleek. Landskampioen Feyenoord won, maar moest wel een fraaie goal van Fredrik Jensen (FC Twente) slikken.

3. Marco Asensio (FC Barcelona v REAL MADRID 1-3)

De eerste ronde van de Spaanse supercup werd gespeeld in Camp Nou. Cristiano Ronaldo scoorde en dat gold ook voor Lionel Messi die een door Luis Suárez versierde penalty benutte: sommige dingen veranderen nooit. Het mooist was de treffer van Asensio, toen Ronaldo al rood had gekregen, uit een heerlijke counter.

2. Nicklas Bendtner (Molde v ROSENBORG 1-1)

Hij is zo’n beetje overal weggestuurd maar uitgerekend bij Rosenborg, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League-playoff, maakte ‘Lord Bendtner’ zaterdag een fantastische goal. Je ziet het pas in de herhaling, maar deze is met het buitenkantje:

1. Milos Veljkovic (Würzburger Kickers v WERDER BREMEN 0-1)

Werd als 15-jarige door Tottenham weggehaald bij FC Basel, maar de nu 21-jarige Veljkovic maakte het niet in Londen en brak vorig jaar uiteindelijk door in Bremen. Geweldige goal in het Duitse bekertoernooi dit weekend:

