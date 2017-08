Auto rijdt in op restaurant nabij Parijs, een dode

Ten oosten van Parijs is maandagavond een jong meisje (13) omgekomen nadat een auto op een pizzarestaurant is ingereden. Vier mensen raakten levensgevaarlijk gewond, acht anderen liepen minder ernstig letsel op. AP meldt op basis van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de chauffeur suïcidale neigingen had.

De chauffeur zou inmiddels gearresteerd zijn. Het voorval deed zich voor in het dorpje Sept-Sorts, dat 394 inwoners telt. De aanklagers in de gemeente Meaux, waaronder Sept-Sorts valt, spreken van een “opzettelijke daad”, maar niet van een terroristische.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegenover AP dat de dader, die in 1985 geboren is, vorige week nog een zelfmoordpoging heeft gedaan. De man heeft geen strafblad en wordt omschreven als mentaal instabiel.

In Frankrijk zijn de laatste jaren meerdere aanvallen, of pogingen tot aanvallen, met een auto geweest. Vorige week nog reed een Algerijnse man een groep militairen aan. Bij een truckaanval op de boulevard van Nice tijdens de nationale feestdag quatorze julliet vorig jaar kwamen 86 mensen om het leven.

Parket spreekt wel van "opzettelijke daad" bij inrijden op terras pizzeria. — Peter Vermaas (@petervermaas) August 14, 2017

