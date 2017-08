Armeense moeder uitgezet, kinderen niet

De uitgeproceerde Armeense vrouw die met haar twee kinderen in het asielzoekerszcentrum Amersfoort woonde, is maandag zonder haar kinderen uitgezet. Dat heeft advocaat van het gezin Claire Mayne bevestigd.

Armina Hambartsjumian werd om 08.00 uur op het vliegtuig gezet naar Parijs om daar door te vliegen naar de Armeense hoofdstad Jerevan. Haar kinderen, de 12-jarige Howick en de 11 jaar oude Lily, gingen niet mee: zij verblijven sinds een week op een locatie die de moeder niet wil prijsgeven.

De bestuursrechter in Utrecht besloot vrijdag dat de moeder en de kinderen mogen worden uitgezet, zelfs als het gezin daardoor wordt gescheiden. Advocaat Mayne noemt het desalniettemin “opvallend” dat dit ook is gebeurd:

“Volgens mij is dit nog niet eerder op deze manier gebeurd. We verkeren nu op onbekend terrein. Ik weet niet of ik nog contact ga krijgen met de moeder.”