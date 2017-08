Tom Dumoulin pakt eindzege BinckBank Tour

Tom Dumoulin heeft de BinckBank Tour gewonnen. Dumoulin nam zaterdag de leiderstrui over van Lars Boom in een pittige Ardennen-etappe en zag die in de slotrit, waarin twee keer de Muur van Geraardsbergen moest worden beklommen, niet meer in gevaar komen.

In de afsluitende rit van Essen naar Geraardsbergen eindigde de Limburger als derde op een seconde van de Belg Stuyven die in de slotkilometers was ontsnapt. Dumoulin won het eindklassement van de Nederlands-Belgische ronde uiteindelijk met 17 seconden voorsprong op Tim Wellens en 46 seconden op Stuyven.

De Sunwebrenner is daarmee de opvolger van Nikki Terpstra die vorig jaar de ronde won, die toen nog Eneco Tour heette.

Dumoulin reageerde tegen ANP uiterst tevreden op zijn overwinning:

“Ik was al eens tweede en een keer derde. Ditmaal telde alleen de winst. Met dank aan een superploeg [...] Vandaag moesten we verdedigen, dat hebben we heel goed gedaan.”

In de afsluitende etappe viel Peter Sagan nog maar eens fel aan, maar hij slaagde er niet in medevluchters Tony Martin, Jasper Stuyven, Tim Wellens en later ook Tom Dumoulin los te rijden. Stuyven reed weg in de slotfase en bleef de sprintende groep achtervolgers uiteindelijk één tel voor.

Dumoulin richt zijn vizier nu op het WK Wielrennen in het Noorse Bergen. Daar wil hij de tijdrit winnen en ook een gooi doen naar de wereldtitel op de weg. De Giro-winnaar slaat de Vuelta over om optimaal aan de start te kunnen verschijnen in Noorwegen.