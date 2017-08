Palestijnse president Abbas wil critici van het regime opsluiten

De Palestijnse president Abbas heeft een decreet uitgevaardigd dat zijn regering in staat zou stellen om kritische burgers en journalisten op te sluiten. Het decreet spreekt van mensen die op sociale media en nieuwswebsites de ‘nationale eenheid’ of de ‘sociale structuur’ schaden. Afgelopen week werden er al vijf Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd op basis van het decreet. Zij worden verdacht van het lekken van informatie naar ‘vijandige entiteiten’.

In de afgelopen maand blokkeerde de Palestijnse regering enkele tientallen websites die gelieerd zijn aan rivalen van Abbas, zoals Hamas. Ook gingen een aantal aan IS gelieerde sites op zwart. Het decreet past in een eerder al door Human Rights Watch (HRW) gesignaleerde trend van arrestatie, mishandeling en vervolging van Palestijnse journalisten en activisten.

Arrestaties

HRW documenteerde vijf gevallen waarin journalisten, een politiek activist en twee rappers werden gearresteerd of ondervraagd. In 2015 werden er al 45 Palestijnen gearresteerd wegens kritiek op hun eigen autoriteiten, stelt de Palestijnse mensenrechtenorganisatie ICHR.

Critici vrezen dat Abbas met het edict de vrijheid van meningsuiting onder druk zet. Zij zeggen dat het decreet opzettelijk vaag is verwoord, zodat onwelgevallige Palestijnen makkelijk kunnen worden opgepakt en geïntimideerd. Straffen die kunnen worden opgelegd variëren van een jaar tot levenslang.