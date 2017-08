‘Transitieperiode na Brexit noodzakelijk’

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft na het verlaten van de Europese Unie in maart 2019 een beperkte transitieperiode om het bedrijfsleven meer zekerheid te geven. Dat schrijven de ministers van Buitenlandse Zaken Philip Hammond en Internationale Handel Liam Fox zondag in de krant The Sunday Telegraph.

Deze transitieperiode zal “beperkt” zijn en niet bedoeld als “achterdeur” om toch in de EU te blijven. Het land zal de EU en de interne markt definitief verlaten, aldus de ministers.

Onenigheid

Het artikel van de twee ministers is opvallend omdat er binnen de Conservatieve Partij van premier Theresa May veel onenigheid is over de uitvoering van de Brexit. Hammond pleitte voor goede afspraken over toekomstige handelsrelaties omdat de economische klappen anders te groot zouden zijn. Fox, een van de Brexit-hardliners, was daarentegen van mening dat het VK ook zonder handelsakkoord goed vooruit kon.

Het Brexit-ministerie liet zondag ook weten deze week met een reeks voorstellen te komen over de Brexit. De onderhandelingen met de EU gaan verder in september en oktober.

Vorige week werd bekend dat het VK bereid is om 40 miljard euro (36 miljard pond) te betalen als compensatie voor het vertrek uit de Europese Unie (EU). Brussel wil minstens 60 miljard euro. Dit is één van de eerste kwesties waarover het VK en de EU willen onderhandelen.