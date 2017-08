De verwachte overnames blijven nog uit bij ForFarmers

In de meeste gevallen zijn beleggers en analisten het redelijk met elkaar eens. Soms is het koersdoel van de marktkenners wat hoger dan de aandelenprijs en soms – als de adviezen al wat ouder zijn bijvoorbeeld – is de koers het verwachte niveau voorbij gestegen. Maar het duurt nooit lang of de één beweegt in de richting van de ander.

Bij veevoederbedrijf ForFarmers lijkt daarvan voorlopig nog weinig sprake. Met 8,90 euro per aandeel is het gemiddelde koersdoel van de analisten die de voormalige boerencoöperatie volgen al een paar maanden min of meer constant. De prijs van het Gelderse ForFarmers loopt de laatste tijd daarentegen steeds verder op, met een voorlopig hoogtepunt van meer dan 11 euro begin vorige week.

De vraag is: wie heeft het bij het juiste eind? Zijn de analisten te somber of zijn beleggers te optimistisch? De marktkenners zelf durven het niet met zekerheid te zeggen. Maar een verklaring voor het verschil hebben ze wel. „Ik weet dat het flauw klinkt, maar voor een deel komt het gewoon door vraag en aanbod”, zegt Patrick Roquas van Kepler Cheuvreux.

Want het aanbod is voorlopig vrij beperkt, ziet de analist van de Franse zakenbank. Toen ForFarmers in mei 2016 naar de beurs kwam, was de verwachting dat veel van de boeren die voor een klein deel eigenaar waren van de coöperatie, hun aandeel zouden verkopen. „Maar dat is niet het geval”, merkt Roquas.

Over de plannen om naar de beurs te gaan waren veel boeren aanvankelijk niet enthousiast. Ze waren bang dat ForFarmers een “ordinair bedrijf” zou worden

Tegelijkertijd neemt de vraag toe, ziet de analist. „Nu ForFarmers bekender wordt, probeert een aantal grote Nederlandse beleggers een belang op te bouwen in het bedrijf.” Ook ForFarmers zelf drijft de vraag op, via een aandeleninkoopprogramma dat in maart van dit jaar werd aangekondigd.

Voordeel overnames ingeprijsd

Toch is marktwerking niet de enige verklaring voor het gat tussen aandelenprijs en koersdoel, denkt analist Guy Sips, die het bedrijf volgt voor KBC Securities. Het heeft ook te maken met optimisme over de efficiëntieslagen die het voederbedrijf kan doorvoeren na eventuele overnames. Beleggers hebben die volgens hem nu al bij de koers „ingeprijsd”.

Helemaal onterecht is die verwachting overigens niet, zegt Sips. Door bedrijven over te nemen in markten waar ForFarmers nu al actief is, wordt het bedrijf eigenaar van fabrieken die bij elkaar in de buurt liggen. Als het dan de productie overhevelt naar de ene locatie en de ander sluit, is de overgebleven fabriek opeens een stuk efficiënter.

De winst die zulke overnames het bedrijf oplevert, zou ongeveer 2 euro aan de koers kunnen toevoegen, zo berekende Sips in januari. Tel dat op bij de zogeheten basiswaarde die KBC aan ForFarmers toedicht en je komt uit op een prijs van 11,80 per aandeel – boven de prijs waarvoor het aandeel nu wordt verhandeld.

Het punt is alleen, zo benadrukt de analist, dat ForFarmers dan wel eerst zulke overnames moet doen. „De markt lijkt ervan uit te gaan dat zulke overnames gaan plaatsvinden en dat ze succesvol zullen zijn. En dan ook nog op korte termijn. Vooral daarover twijfelen wij. Onze berekening is inmiddels acht maanden oud en we hebben sindsdien in nog geen enkel kernland een overname gezien.”

Voorlopig rekent Sips de positieve effecten van mogelijke overnames daarom nog niet mee in zijn koersdoel (9,20 euro). En dat verandert voorlopig ook niet, zegt hij. „Het moet wel heel raar lopen bij de halfjaarcijfers wil ik mijn koersdoel aanpassen.”