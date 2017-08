PSV en VVV starten competitie met winst

PSV heeft de pijn van de uitschakeling in de voorronde van de Europa League enigszins verzacht door in de eerste competitiewedstrijd AZ te verslaan. In Eindhoven werd het 3-2. VVV vierde zijn terugkeer in de eredivisie met een overwinning. In eigen huis versloegen de Limburgers Sparta: 3-0.

AZ leek op weg naar een goed resultaat toen het in de 18de minuut op voorsprong kwam. Dos Santos maakte de 0-1 voor de Alkmaarders. Vervolgens nam PSV echter het initiatief. Nieuweling Lozano maakte er 1-1 van in de 31ste minuut.

Pereiro schoot PSV op voorsprong en Van Ginkel maakte een kwartier voor tijd de 3-1. Met een benutte penalty maakte AZ-spits Wout Weghorst het nog even spannend, maar een gelijkmaker viel er niet.

Goede start kampioen Jupiler League

VVV gaf mededegradatiekandidaat Sparta tijdens de eerste eredivisiewedstrijd in Venlo sinds 2013 een gevoelige klap. De kampioen van afgelopen seizoen in de Eerste Divisie won door doelpunten van Leemans, Tissoudali en Van Crooy.

Sparta benadeelde zichzelf verder met een rode kaart van de Duitse nieuweling in de verdediging Chabot. Hij pakte twee keer geel en de wedstrijd zat er voor hem in de 83ste minuut al op.

Vrijdag won FC Utrecht uit bij ADO al de openingswedstrijd van dit seizoen moet 0-3. Later op zaterdag speelt Heracles nog thuis tegen Ajax en Vitesse in Arnhem tegen NAC.