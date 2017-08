Noodtoestand om demo extreem-rechts in Virginia

De gouverneur van de staat Virginia heeft de noodtoestand uitgeroepen in Charlottesville. Dat meldt hij op Twitter. In Charlottesville demonstreren extreem-rechtse witte nationalisten voor de tweede dag op rij tegen de beslissing om een standbeeld weg te halen van generaal Robert E. Lee van de zuidelijke staten in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Daarbij is het zaterdag al tot geweld gekomen tussen voor- en tegenstanders. Er wordt geschreeuwd, gevochten en gegooid met onder meer flesjes. Bij de gevechten zijn een aantal gewonden gevallen. Door de maatregel moeten de staatsautoriteiten beter kunnen reageren op geweld, zegt de gouverneur. In de stad is in groten getale oproerpolitie aanwezig.

De demonstratie op zaterdag vindt plaats bij het Emancipation Park, dat voorheen het Lee Park heette, vernoemd naar generaal Robert E. Lee. Virginia heeft nu een groepsverbod bij het park afgekondigd. Meerdere demonstranten zijn gearresteerd omdat ze zich er niet aan houden.

In april besloot de stad een standbeeld van Lee weg te halen uit het park. Dat leidde tot woede bij extreem-rechts, dat Lee als held beschouwt. Lee voerde in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) de afgescheiden zuidelijke staten aan in hun strijd tegen het noorden. De oorlog draaide voor een groot deel om de afschaffing van slavernij en vandaag de dag gebruikt extreem-rechts nog vaak symbolen uit die tijd van de zuidelijke Geconfedereerde Staten, zoals hun vlag.

Onze correspondent Guus Valk is in Charlottesville bij de demonstratie.

Er werden tussen de 2.000 en 6.000 deelnemers aan het protest en een tegenprotest verwacht. De rally met de naam ‘Unite the Right’ is volgens het Southern Poverty Law Center “de grootste haatontmoeting van zijn soort in decennia in de VS”.

Vrijdag was er al een mars van enkele honderden mensen naar de University of Virginia. Demonstranten hielden fakkels vast en schreeuwden racistische leuzen: “Joden zullen ons niet vervangen” en “White lives matter”. Ook werd de nazigroet gebracht.